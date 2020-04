Horner: seizoenstart in juli haalbaar, dit jaar nog 18 races

Optimisme alom: Red Bull-teambaas Christian Horner verwacht dat vanaf juli nog 18 races gereden gaan worden.

Hoop hebben is goed. Optimisme en hoop geven een beter gevoel dan alles afschieten. Helaas is die laatste momenteel de harde klap in je gezicht genaamd ‘de realiteit’. Reken er maar niet op dat de komende maanden lekker gefeest kan worden en alle evenementen doorgaan zoals je gewend bent. Jammer. Maar of je nou hoop en optimisme hebt of niet, dat verandert in dit geval niks.

Behalve als je Christian Horner heet. De grote baas van Red Bull heeft nog wel wat hoop over. Als Horner een voorspelling mag doen over het komende (of eigenlijk huidige) seizoen, zegt hij dat er nog 18 races gereden kunnen worden. Dat meldt Sky Sports.

Red Bull Ring

Waar begint het dan? Horner zegt dat de Red Bull Ring klaar is om in ieder geval de racers te ontvangen. In ieder geval alles tot en met de GP van Canada gaat niet door. Daarna (28 juni) is de GP van Frankrijk, maar de kans is groot dat ook die zonder pardon in de kliko gemikt wordt.

Daarna, op 5 juli, is het de thuisrace van Red Bull, op de niet geheel toevallig gelijknamige Red Bull Ring in Oostenrijk. Eerder heeft F1-baas Ross Brawn al gezegd dat een race ‘achter gesloten deuren’ tot de mogelijkheden behoort. En wie is Horner dan om dit te blokkeren? Red Bull Ring, de thuisbasis voor één van de races die wel door ging.

Mogelijk

Maar dat geldt niet alleen voor de RBR van RBR. Bij de rest van de kalender is eenzelfde behandeling wellicht mogelijk. Daarom verwacht Horner dus dat er nog 18 races gereden kunnen worden. Kleinschalig, zonder publiek, indien het mogelijk is. Willen we nog F1 in 2020? Het zou dus kunnen.