Cijfers liegen niet: zo succesvol is de focusflitser

De focusflitser is in 2025 de beste uitvinding sinds gesneden brood.

Zoals je vanmorgen kon lezen kwam het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) met een verse lading cijfers. Het nieuwste speeltje van justitie heeft zelfs een apart overzicht gekregen. Wie zijn wij om daar dan niet een apart artikel over te maken?

Meer dan twaalfduizend boetes in vier maanden

Sinds de eerste focusflitser in mei van dit jaar in Den Haag werd aangezet, zijn er in vier maanden tijd al 12.466 bekeuringen uitgeschreven. Het gaat hier om overtredingen met feitcode R545: als bestuurder een mobiel apparaat vasthouden tijdens het rijden. Oftewel, meer dan 10.000 figuren die met een smartphone in de hand aan het autorijden zijn.

Met dat aantal boetes laat de focusflitser direct zien waarom hij is neergezet. Waar eerdere pogingen om telefoongebruik aan te pakken vooral leunden op politiecontroles, blijkt de automatische opsporing veel effectiever. Wat is het toch een geniaal apparaat hè.

Kampen spant de kroon

Koploper in dit boetefestijn is de N307 bij Kampen, waar maar liefst 4.130 automobilisten betrapt werden. Dat is bijna een derde van het totale aantal boetes. Ook de N50 bij dezelfde plaats scoorde hoog, met nog eens ruim duizend overtredingen.

In de Randstad is de Lozerlaan in Den Haag de opvallende nummer twee, met 1.677 boetes. Verder staan er in de hofstad nog meerdere palen opgesteld, waaronder aan de Erasmusweg en de Van Alkemadelaan. Samen zorgen de Haagse flitsers al voor duizenden bekeuringen. Rotterdam doet ook mee: de Vierhavenstraat en de Matlingeweg leverden samen ruim 750 boetes op.

Zuid-Holland zwaait de scepter

Het zwaartepunt van de focusflitsers ligt voorlopig in Zuid-Holland. Daar staan inmiddels meerdere kasten opgesteld en die tikken gestaag door. Friesland, Groningen en Noord-Holland leveren wel cijfers, maar die vallen in het niet bij de Randstad en Overijssel. Zo noteert Leeuwarden nog geen 200 boetes, terwijl Alkmaar op 298 stuks blijft steken.

De focusflitser slaat genadeloos hard toe in 2025. Het begon allemaal met een enkele camera, maar inmiddels draait de uitrol op volle toeren. Op het moment van schrijven staan er 11 van deze slimme camera’s langs de weg in Nederland.

Het plan is dat er aan het eind van dit jaar zo’n 40 focusflitsers actief zijn in Nederland. De kans dat je betrapt wordt met je telefoon in de hand neemt dus alleen maar verder toe. Oftwel, pleur dat ding in de houder of berg ‘m op. In je handen gaat dat potentieel 430 euro kosten. Katsjing!