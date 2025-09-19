€ 16.000 aan verkeersboetes: zo grijpt de Nederlandse politie in als je niet betaalt

Als je je verkeersboetes niet wilt of kunt betalen, moet je op een andere manier boetedoen.

Stiekem hoopte ik dat het kabinet nu wel zou luisteren naar het advies van het OM over de bedragen van verkeersboetes. Helaas: in de miljoenennota voor volgend jaar staats niets vermeld over een mogelijke verlaging van geldboetes. Er zijn namelijk nog financiële gaten te dichten. Daar kan deze bezitter van een bestelbus flink aan meehelpen.

De politie-eenheid van Roosendaal deelt een opmerkelijk verhaal op Instagram. De agenten troffen een bestelbus aan in de stad waarvan de eigenaar nog voor € 16.000 aan boetes open had staan. Tevens was de Mercedes niet verzekerd en was de APK al een tijdje verlopen. Hoe hij aan zo’n groot boetebedrag kwam, is niet bekend. Wat we wel weten, is hoe de zaak verder verloopt.

Twee straffen mogelijk voor niet betalen verkeersboetes

In de socialmediapost legt de Politie Roosendaal uit wat de gang van zaken is wanneer je het geldbedrag niet overmaakt naar het CJIB. ”Indien de bekeuring niet wordt betaald, wordt de boete vaak verhoogd met het openstaande bedrag. Oftewel: verdubbeld”, schrijft de politie. Hier komt echter verandering in. Vanaf 1 juli 2026 start er een proef waarbij het CJIB eerst een herinnering stuurt van je boete voordat je extra moet dokken. Hier hoef je niet voor te betalen.

Goed, je betaalt de eerste twee keer niet, en dan? De politie: ”Wordt ook dit bedrag niet betaald, dan komt er nog een keer het originele boetebedrag bij. Als er dan nog niet betaald wordt, kan degene op wiens naam de boete staat gesignaleerd worden.”

Hierna zijn er twee mogelijkheden. De eerste is het ongeldig verklaren van het rijbewijs van de kentekenhouder. Het rijbewijs blijft net zolang ongeldig als de boetes niet zijn betaald. Kruip je toch achter het stuur, dan ben je niet verzekerd, en als je gepakt wordt, krijg je een extra bekeuring.

De politie kan ook je auto buiten gebruik stellen. Dit kunnen ook geleende auto’s zijn. Je auto wordt meegenomen en gestald. De kosten hiervoor zijn – je raadt het al – voor rekening van de wanbetaler. Als er binnen een aantal dagen nog steeds niet betaald wordt, wordt het voertuig verkocht.

”We zijn benieuwd of dit gaat gebeuren”

Het CJIB mag kiezen of je rijbewijs tijdelijk ongeldig wordt verklaard of dat je je auto kwijt bent. In het geval van de bestelbus is gekozen voor optie 2. De eigenaar kan de bestelbus weer ophalen zodra de € 16.000 aan boetes én de kosten voor het slepen en stallen zijn betaald. ”We zijn benieuwd of dit gaat gebeuren”, sluit de politie af. Ik durf wel een gokje te wagen: nee, denk het niet.

Via Omroep Brabant