€ 16.000 aan verkeersboetes: zo grijpt de Nederlandse politie in als je niet betaalt

Als je je verkeersboetes niet wilt of kunt betalen, moet je op een andere manier boetedoen.
Stiekem hoopte ik dat het kabinet nu wel zou luisteren naar het advies van het OM over de bedragen van verkeersboetes. Helaas: in de miljoenennota voor volgend jaar staats niets vermeld over een mogelijke verlaging van geldboetes. Er zijn namelijk nog financiële gaten te dichten. Daar kan deze bezitter van een bestelbus flink aan meehelpen.
De politie-eenheid van Roosendaal deelt een opmerkelijk verhaal op Instagram. De agenten troffen een bestelbus aan in de stad waarvan de eigenaar nog voor € 16.000 aan boetes open had staan. Tevens was de Mercedes niet verzekerd en was de APK al een tijdje verlopen. Hoe hij aan zo’n groot boetebedrag kwam, is niet bekend. Wat we wel weten, is hoe de zaak verder verloopt.
Twee straffen mogelijk voor niet betalen verkeersboetes
In de socialmediapost legt de Politie Roosendaal uit wat de gang van zaken is wanneer je het geldbedrag niet overmaakt naar het CJIB. ”Indien de bekeuring niet wordt betaald, wordt de boete vaak verhoogd met het openstaande bedrag. Oftewel: verdubbeld”, schrijft de politie. Hier komt echter verandering in. Vanaf 1 juli 2026 start er een proef waarbij het CJIB eerst een herinnering stuurt van je boete voordat je extra moet dokken. Hier hoef je niet voor te betalen.
Goed, je betaalt de eerste twee keer niet, en dan? De politie: ”Wordt ook dit bedrag niet betaald, dan komt er nog een keer het originele boetebedrag bij. Als er dan nog niet betaald wordt, kan degene op wiens naam de boete staat gesignaleerd worden.”
Hierna zijn er twee mogelijkheden. De eerste is het ongeldig verklaren van het rijbewijs van de kentekenhouder. Het rijbewijs blijft net zolang ongeldig als de boetes niet zijn betaald. Kruip je toch achter het stuur, dan ben je niet verzekerd, en als je gepakt wordt, krijg je een extra bekeuring.
De politie kan ook je auto buiten gebruik stellen. Dit kunnen ook geleende auto’s zijn. Je auto wordt meegenomen en gestald. De kosten hiervoor zijn – je raadt het al – voor rekening van de wanbetaler. Als er binnen een aantal dagen nog steeds niet betaald wordt, wordt het voertuig verkocht.
”We zijn benieuwd of dit gaat gebeuren”
Het CJIB mag kiezen of je rijbewijs tijdelijk ongeldig wordt verklaard of dat je je auto kwijt bent. In het geval van de bestelbus is gekozen voor optie 2. De eigenaar kan de bestelbus weer ophalen zodra de € 16.000 aan boetes én de kosten voor het slepen en stallen zijn betaald. ”We zijn benieuwd of dit gaat gebeuren”, sluit de politie af. Ik durf wel een gokje te wagen: nee, denk het niet.
Via Omroep Brabant
Reacties
octaan64 zegt
Een grote lacher.
Het hele justitiële systeem is in de basis bedoeld voor mensen die iets in hun leven hebben opgebouwd en waar angst heerst om dit te verliezen.
Mensen die niks hebben opgebouwd, hebben niks te verliezen.
Er is daar dus ook geen noodzaak om je aan regels, normen en waarden te houden.
Deze bus is alleen maar een last op het terrein van de domeinen. En een kostenpost om te ontzorgen.
De klaploper in kwestie komt echt wel weer aan een ander busje.
Om deze te besturen heb je geen rijbewijs, APK, of verzekering nodig.
De bak is voor deze mensen de universiteit met gefinancierde woonruimte en levensonderhoud om je negatieve horizon te verbreden als je na een paar maanden weer buiten het hek staat.
mashell zegt
Het onderwijs (maar ook de kerken/moskeeën) dienen ervoor om zoveel mogelijk mensen in het gareel te krijgen maar genetisch bepaald zullen er inderdaad altijd rotte appels zijn. De politie heeft er mee om te gaan dat ze telkens dezelfde boeven moet vangen.
ouwedibbes83 zegt
Om tot 16K te komen, moet je wel je best doen. Geen APK en geen verzekering is zo’n 180 + 420 EUR per kwartaal, wordt automatisch opgelegd. Niet betalen is verdubbelen, maar dan heb je dus 600 verdubbeld en nog geen 16.000 aan je broek. Bijzonder hoog openstaand bedrag.
nicolasr zegt
Ik zou zeggen, rij eens ergens -minimaal- 51 kilometer te hard. Uit ervaring kan ik je zeggen dat het volledige boetebedrag rond de 2000 euro uitkomt. Doe dat twee keer en betaal niet, zit je zo op die 16 ruggetjes…
Joris24 zegt
Tegenwoordig kan het rap gaan. Had laatst 37 te hard op de snelweg (was leeg, doordeweeks in een uithoek), kostte 520 piek. Als je die 2x niet betaalt zit je al op 2k met 1 overtreding. Samen met geen apk / verzekering en eventueel nog wat andere fratsen kan het snel gaan.
KEV9 zegt
Dat eeuwige gezeik over boetes. Als jij je aan de verkeersregels houdt krijg je ook geen boetes. Simpel toch. Altijd maar direct in de slachtofferrol springen. Ik zie ze dagelijks voorbij komen bij de kantonrechter en de ene heeft een nog mooiere smoes dan de ander
melcon zegt
Gelukkig zijn er dan altijd de moraal ridders en heilige boontjes zoals jij om zulke uitspraken te doen… Natuurlijk zijn er notoire veelplegers, desalniettemin blijkt uit onderzoek dat de meeste overtredingen niet bewust worden gepleegd. Daarnaast ligt het gemiddelde boetebedrag in 2024 rond de 65 euro voor snelheidsovertredingen, dat zijn dus overschrijdingen binnen 10 km/h. Dat zullen vrijwel allemaal mensen zijn die zich in elk geval aan de verkeersregels proberen te houden.
Uiteraard moet je ergens een grens trekken maar daar mag je wel wat van vinden, ook als je zelden een boete krijgt. Dus nee dat is niet eeuwig gezeik over boetes, dat is gewoon een levend onderwerp waarbij je je terecht kan afvragen wat de effectiviteit van handhaving is door het opleggen van een boete. Zeker voor het gros van de boetes die meerdere dagen nadat de overtreding begaan is op de deurmat vallen. Hier is zo vaak en zo uitgebreid onderzoek naar gedaan dat dit geen effective vorm van handhaving is. Zeker als je kijkt op welke plaatsen gehandhaaft wordt kun je grote vraagtekens stellen of dit gedaan wordt voor de verkeersveiligheid.
Anyway, ik kan je antwoord uiteraard al voorspellen dus wellicht kun je dat beter achterwege laten ;-).
Flybywire zegt
