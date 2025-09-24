Weer een Ferrari 12Cilindri ligt in de puinpoeier

Lekker gewerkt kameraden. Deze Ferrari 12Cilindri kreeg te maken met een flinke crash.
Meer, meer, meer. Toen Ferrari met de F12berlinetta was de eerste reactie van menig journalist dat 740 pk wel heel veel was voor zo’n straatauto. Hold my limoncello zeiden ze toen in Maranello, want met de 812 Superfast ging het merk nog een stapje verder. En met de Ferrari 12Cilindri nóg verder.
830 pk en 678 Nm koppel is heel leuk, maar ook bloedlink. Vraag dat maar aan de eigenaar van deze Ferrari 12Cilindri na een crash in Duitsland. Dit ongeluk gebeurde op de A3 bij Schlüsselfeld, in de buurt van Würzburg. De brandweer kreeg een melding van een zwaar ongeval waarbij een Ferrari betrokken was. Het betrof dus de 12Cilindri, en die kwam er niet ongeschonden vanaf.
De volledige voorkant van de Italiaanse supercar ligt in puin. Volgens de lokale brandweer lag de snelweg bezaaid met brokstukken. Een rijstrook moest worden afgesloten zodat de hulpdiensten de weg konden schoonmaken. De Ferrari werd veiliggesteld omdat het een zogenaamd hoogvoltage-voertuig betreft. Moderne Ferrari’s zitten namelijk vol elektronica en systemen die bij een crash onder spanning kunnen blijven staan. Om veilig aan zo’n auto te kunnen werken bij een crash moet er eerst een procedure worden doorlopen.
Bij het zware ongeval waren ook een Polestar 2 en een vrachtwagen betrokken. De brandweer meldt dat er gewonden zijn gevallen, maar hoeveel en hoe ernstig, blijft vooralsnog onduidelijk. Wel is duidelijk dat de betrokkenen ter plaatse verzorgd zijn.
De schade aan de Ferrari, Polestar en de vrachtwagen laten zien dat dit geen ongeluk is geweest met een gangetje van 50. Het is moeilijk oordelen of zo’n 12Cilindri total loss is. De waarde van zo’n GT gaat door de half miljoen euro.
Genoeg schadebedrijven tegenwoordig die ondanks de forse schade economisch gezien zo’n supercar nog altijd oplappen. Dus. Als je over een tijdje ergens een gele 12Cilindri te koop ziet staan met moeilijk aansluitende bumpers, dan moet je nog maar eens terugdenken aan dit voorval.
Fotocredit: Feuerwehr Wachenroth via Facebook
Reacties
Mini Joe zegt
Leven de achterwielaandrijving 🤮
okdoei zegt
Niks mis met achterwielaandrijving.
Kunt eerder de schuld leggen bij dwaasbananen die denken dat de hoeveelheid geld die ze over hebben voor een dure auto gelijk staat aan de hoeveelheid skills die hebben om een (dergelijke) auto te besturen.
Wouter zegt
Theoretisch kan dit ook nog de schuld zijn geweest van de Polestar chauffeur he! We hebben echt geen idee wat er is gebeurd.
kniesoor zegt
Volgens een met het voorval bekende Duitse website : “Ferrari rammt 40-Tonner” . . .
kniesoor zegt
Aanvullende info :
Q U O T E
Der 53 Jahre alte Ferrari-Fahrer rammte den Polestar, beide Autos trafen den Laster, der 40-Tonner kippte um.
U N Q U O T E
citroen55 zegt
Wat ik al had gedacht, de Polestar ging de vrachtwagen inhalen en overzag de Ferrari. De laatste zal ongetwijfeld vol gas gereden hebben, de Polestar bestuurder, waarschijnlijk wel even gekeken, maar door de hoge snelheid van de Ferrari een inschattingsfout gemaakt hebben. De Ferrari zal medeschuldig zijn, want de snelheid lag boven de 130km/h En er zijn meteen 65 automobilisten op de bon geslingerd voor filmen of plaatjes maken (ams)
Joris24 zegt
Door dit soort incidenten zal de discussie over de maximumsnelheid op de autobahn wel weer oplaaien. Ik vind het ook altijd een lastige. Het is leuk om bij tijd en wijle eens door te kunnen knallen op de autobahn, maar mensen zijn er niet allemaal even op berekend, op een bepaalde leeftijd wordt het ook gewoon steeds lastiger om zoiets goed in te schatten.
Je kunt het eigenlijk gewoon niet met droge ogen verkopen dat je 300 moet kunnen rijden op de duitse snelweg en dat medeweggebruikers daarop ingesteld moeten zijn. 150/180 of misschien 200 is nog wel oké te doen op wat overzichtelijke stukken, maar daarboven zou je toch misschien een grens moeten stellen.
Heb wel eens vaker 200+ of zelfs 250 op de GPS gereden in duitsland, maar eigenlijk is dat gewoon waanzin. Vooral als je merkt wat dat met je remweg en ook de stabiliteit van je auto doet met de krachten die er dan op los worden gelaten. Zoals je terecht zegt zal de bestuurder van de ferrari waarschijnlijk ook wel medeschuldig bevonden kunnen worden als hij zich te onverantwoord heeft gedragen, aan de rechter om dat te bepalen.
Vroeger als jochie, toen ik meer dan 20 jaar terug mijn rijbewijs net had, stond ik anders in de wedstrijd. Maar met wat minder wilde haren en de pk-wedloop van de afgelopen twee decennia ben ik wel anders gaan denken over een carte blance voor coureurs op de duitse snelweg.
ty5550 zegt
Je gaat er mogelijks foutief van uit dat het veiliger gaat worden met een maximum snelheid maar dat is daarom nog niet zo zeker. Het helpt om aandachtig te blijven en beter te spiegelen als je weet dat er iemand tegen 300 km/u voorbij kan komen vlammen zoals de meeste Duitsers wel al eens zullen hebben meegemaakt. En het is maar de vraag of die rijder met een Ferrari trager ging rijden met een maximum snelheid.
Bekijk je bv. de statistieken van verkeersdoden op autosnelwegen per land (afgezet op verkeersdoden per 1000 km, per aantal inwoners enzovoort), dan doet Duitsland het beter dan de meeste buurlanden (inclusief Nederland en België). Dit lijkt dan ook te suggereren dat het daar zeker niet gevaarlijker is door het ontbreken van een maximum snelheid.
https://road-safety.transport.ec.europa.eu/document/download/d4456a2a-3937-42e1-b3bd-ba98b0298497_en?filename=ff_motorways_20240326.pdf