Weer een Ferrari 12Cilindri ligt in de puinpoeier

Lekker gewerkt kameraden. Deze Ferrari 12Cilindri kreeg te maken met een flinke crash.

Meer, meer, meer. Toen Ferrari met de F12berlinetta was de eerste reactie van menig journalist dat 740 pk wel heel veel was voor zo’n straatauto. Hold my limoncello zeiden ze toen in Maranello, want met de 812 Superfast ging het merk nog een stapje verder. En met de Ferrari 12Cilindri nóg verder.

830 pk en 678 Nm koppel is heel leuk, maar ook bloedlink. Vraag dat maar aan de eigenaar van deze Ferrari 12Cilindri na een crash in Duitsland. Dit ongeluk gebeurde op de A3 bij Schlüsselfeld, in de buurt van Würzburg. De brandweer kreeg een melding van een zwaar ongeval waarbij een Ferrari betrokken was. Het betrof dus de 12Cilindri, en die kwam er niet ongeschonden vanaf.

De volledige voorkant van de Italiaanse supercar ligt in puin. Volgens de lokale brandweer lag de snelweg bezaaid met brokstukken. Een rijstrook moest worden afgesloten zodat de hulpdiensten de weg konden schoonmaken. De Ferrari werd veiliggesteld omdat het een zogenaamd hoogvoltage-voertuig betreft. Moderne Ferrari’s zitten namelijk vol elektronica en systemen die bij een crash onder spanning kunnen blijven staan. Om veilig aan zo’n auto te kunnen werken bij een crash moet er eerst een procedure worden doorlopen.

Bij het zware ongeval waren ook een Polestar 2 en een vrachtwagen betrokken. De brandweer meldt dat er gewonden zijn gevallen, maar hoeveel en hoe ernstig, blijft vooralsnog onduidelijk. Wel is duidelijk dat de betrokkenen ter plaatse verzorgd zijn.

De schade aan de Ferrari, Polestar en de vrachtwagen laten zien dat dit geen ongeluk is geweest met een gangetje van 50. Het is moeilijk oordelen of zo’n 12Cilindri total loss is. De waarde van zo’n GT gaat door de half miljoen euro.

Genoeg schadebedrijven tegenwoordig die ondanks de forse schade economisch gezien zo’n supercar nog altijd oplappen. Dus. Als je over een tijdje ergens een gele 12Cilindri te koop ziet staan met moeilijk aansluitende bumpers, dan moet je nog maar eens terugdenken aan dit voorval.

Fotocredit: Feuerwehr Wachenroth via Facebook