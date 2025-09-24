Deze 4 BMW-nieuwtjes voor dit najaar moet je weten

BMW komt met de update voor de herfst van 2025, wat is er allemaal nieuw?

De zomer ligt achter ons. Tijd om de focus te leggen op het najaar. BMW doet dit traditioneel met kleine maar belangrijke updates. Het gaat niet om compleet nieuwe modellen, maar om verfijningen die toch de moeite waard zijn om met je door te nemen. Niet alles, maar wel een paar dingen.

Meer vermogen voor de instap-M’s

De grootste verandering speelt zich onder de motorkap af van een paar baby M’s. Zowel de M240i xDrive Coupé, de M340i xDrive Sedan en Touring, als de verschillende M440i-modellen krijgen een opgefriste versie van de bekende 3.0-liter zes-in-lijn benzinemotor. Oftewel de B58.

Het vermogen stijgt naar 392 pk, waarvan 12 pk afkomstig is van het mild-hybridsysteem. Daarmee groeit het totaal met 18 pk ten opzichte van voorheen. Ook het koppel neemt toe, met 40 Nm extra naar 540 Nm. Het resultaat is voelbaar: de M340i Sedan sprint nu in 4,3 seconden naar de 100 km/u, een tiende sneller dan voorheen. Toppie.

Nieuwe kleuren en lampjes

Ook aan de buitenkant valt er nieuws te melden. De BMW 2 Serie Gran Coupé is vanaf de herfst leverbaar in Cape York Green, een kleur die eerder al op andere modellen verkrijgbaar kwam. De kleur is alleen te bestellen in combinatie met M Sport-uitvoering of M Sport-pakket. Dat je het maar weet.

Wat minder boeiend. Voor de BMW 4 Serie Gran Coupé en de elektrische BMW i4 is er een upgrade van de Adaptive LED-koplampen. Deze zijn voortaan niet alleen goed voor een gelijkmatige verlichting van de weg, maar beschikken ook over funky laser-achterlichten. De lampen zijn nu ook los bestelbaar. Voorheen moest je het M Sportpakket Pro aanvinken.

Dan updates die nog minder boeiend zijn dan de lampen, maar we nemen ze toch maar even mee. Zo krijgen alle uitvoeringen van de BMW 5 Serie, inclusief de i5 en M5, standaard een jashaak op de B-stijl. Zo, kun je als vertegenwoordiger eindelijk je jasje op een fatsoenlijke manier kwijt!

De BMW X3 krijgt ook een upgrade in het interieur. Met Veganza (wat blijft dit een ranzig woord)- of Merino-bekleding zijn vanaf nu ook de hoofdsteunen achter en de zijkanten van de achterbank in dezelfde kleur uitgevoerd.

Digitale upgrade

Het beste moet je voor het laatste bewaren. Wij bewaren het meest nutteloze voor het laatste. De My BMW-app krijgt een verbeterde Charging Guide, die rijhulp biedt bij vragen als “Hoe laad ik optimaal?” of “Hoe plan ik een efficiënte laadstop?” en “Hoe veeg ik mijn reet af?”. Dat laatste is misschien verzonnen. Daarnaast wordt de slimme, laad-geoptimaliseerde routeplanning van BMW Maps in meer landen uitgerold, waaronder Griekenland en Singapore

Zo, ben jij weer helemaal opgefrist met deze BMW update voor het najaar van 2025.