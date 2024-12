Citroën Ami: officieel in NL te koop en goedkoper dan Opel

De Citroën Ami is nu eindelijk in Nederland te koop.

Misschien wist je het niet, ik in elk geval niet, maar de Citroën Ami was eigenlijk nooit officieel in Nederland verkrijgbaar. Het model bestaat al sinds 2020 en in ons land kennen we vooral de Duitse tegenhanger in vorm van de Opel Rocks Electric.

Laatstgenoemde krijgt er nu een concurrent bij, want Citroën gaat de Ami eindelijk in Nederland aanbieden. Nog een domper voor Opel is dat de Fransen het model goedkoper in de markt hebben gezet! De Citroën Ami is te besturen voor iedereen van 16 jaar of ouder met een AM-rijbewijs (bromfiets) of B-rijbewijs.

De prijs begint bij 8.045 euro. Ter vergelijking, De Rocks Electric kost minimaal 8.699 euro. De Citroën Ami is 2,41 meter lang en heeft een draaircirkel van 7,2 meter. Er is 63 liter aan bagageruimte. De elektromotor levert 8,2 pk en de topsnelheid bedraagt 45 km/u. De actieradius bedraagt 75 kilometer volgens de WMTC methode. In 4,5 uur is de batterij volledig opgeladen, gewoon via een huishoudelijk stopcontact.

Er zijn twee uitvoeringen om uit te kiezen. Je hebt de MY AMI AMI, met een panoramisch glazen dak, led-verlichting rondom, handbediende verwarming en ventilatie, een usb-aansluiting en 14-inch stalen velgen. Deze komt standaard in de kleur Night Sepia en het dak in Perla Nera. Daarnaast kun je nog allerlei accessoires kiezen om deze variant verder aan te kleden.

De tweede variant is uitvoering is de MY AMI PEPS. Deze herken je aan dakrails, achterspoiler en matzwarte wielomlijsting. Andere kenmerken zijn zwarte bumpers, zwarte omlijsting van de koplampen en zwarte sierstrip met gele details aan de voorzijde.

Ondernemers

Ondernemers kunnen het MY AMI CARGO-accessoirepakket bestellen. Dan krijg je een mini bedrijfswagen. De passagiersstoel verdwijnt en daar komt een flexibel inzetbare laadruimte voor in de plaats. Het gaat hier om 340 liter aan laadruimte. Handig voor loodgieters die Amsterdam niet meer in mogen straks.

Je mag de 8.045 euro’s direct overmaken naar Citroën, of je kiest voor financiering waarbij de Ami voor een paar tientjes per maand in Nederland gereden kan worden.