Niets geleerd van corona? Alleen maar meer files!

Begin je dag met een dansje? Begin je dag met een file, vooral in Zuid-Holland was het raak.

Onderdeel van een werkdag met woon-werkverkeer is file. Die kans is bijna honderd procent als je in de Randstad woont en gebruik moet maken van de snelwegen. Of je nu in de ochtend naar je werk gaat of aan het einde van de dag weer huiswaarts keert. Soms maakt het tijdstip niet eens uit, halverwege de middag zie je de matrixborden al knipperen van een afstandje.

Daarmee lijken werkgevers weinig te hebben geleerd van corona, toen we allemaal verplicht moesten thuiswerken. In 2020 waren de snelwegen soms legendarisch leeg. Daar is nu weinig van over. Veel werkgevers verplichten werknemers juist weer om terug naar kantoor te keren. Het liefst op dinsdag en donderdag, lekker gezellig klef in de file met z’n allen.

Zuid-Holland

Uit cijfers van Rijkswaterstaat blijkt dat Zuid-Holland de kroon spant als het gaat om verkeersopstoppingen. Men telde er namelijk 107.891 tot op heden. Een stijging van 14 procent in vergelijking met 2023. En het jaar is nog niet voorbij. Files kwamen niet alleen vaker voor, maar duurde ook langer. In vergelijking met 2022 (69.084) is het verschil helemaal groot. Het zit dus niet tussen je oren als je denkt dat je dit jaar verschrikkelijk vaak met files maken hebt gehad in Zuid-Holland.

290 miljoen kilometer file

De iconische beelden van een snelweg in Los Angeles met Thanksgiving is er niets bij. Inmiddels kunnen zulke treurige beelden van ellenlange files ook in Nederland gemaakt worden. Zeker als je alles bij elkaar optelt. In 2024 stond er maar liefst 290 miljoen kilometer aan file met een gemiddelde lengte van 2,7 km per file.

Werkzaamheden, ongevallen, stilstaande voertuigen zijn allemaal belangrijke oorzaken van al die files. Op nummer één staat echter gewoon de drukte. Er rijden meer en meer auto’s in Nederland en al die drukte zorgt voor files. Zo simpel is het. In ruim 100.000 gevallen van de files was drukte de voornaamste reden. (via omroepwest)