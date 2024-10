Loodgieter tot timmerman: door milieuzone Amsterdam niet welkom

De strenge milieuzone in Amsterdam heeft tot gevolg dat vooral kleine ondernemers wegblijven uit de hoofdstad.

Hoe gaat de milieuzone straks in 2025 uitpakken? Amsterdam wil als schoonste jongetje van de klas voorop lopen in het overheidsbeleid door volgend jaar al met een zeer strenge milieuzone te komen. In diverse delen van de stad zijn enkel nog elektrische bedrijfswagens welkom.

Daarmee loopt 020 voor op wat voor veel ondernemers nog onhaalbaar is. Namelijk het huidige wagenpark vervangen voor elektrische bedrijfswagens. Dat is te doen voor de grote bedrijven, veel kleinere bedrijven kunnen echter niet zo’n uitgave doen. Daarover bericht BNR.

Het gevolg is dat met name kleine ondernemers Amsterdam gaan weren vanaf 2025. Niet omdat ze dat willen, maar omdat hun bedrijfsbus niet meer welkom is. Denk aan loodgieters, timmermannen, monteurs en ga zo maar door. Kleinere ondernemers die in de buurt van Amsterdam wonen en in de hoofdstad klanten hebben zijn er straks niet meer welkom.

Amsterdam is slechts een voorbeeld. In totaal gaan 14 gemeentes in Nederland dit strenge beleid voeren in 2025. Meerdere ondernemers zijn daardoor de dupe. Zelfs als een kleine onderneming een lening zou afsluiten om een elektrische bedrijfswagen te kopen, dan kan het jaren duren voordat deze investering zich heeft weten terug te verdienen. Als het kostenplaatje niet past, kiest men eieren voor hun geld. Oftewel klanten bedienen in gebieden waar men nog wel welkom is.

Omdat de Rijksoverheid gemeenten de vrijheid geeft in dit beleid is het een shitshow aan het worden. In de ene gemeente kun je nog wel terecht met je diesel bedrijfsbus, in de andere niet. Zo gaan ze in Ede pas in 2030 de milieuzone invoeren. Dat geeft ondernemers nog zes jaar extra de tijd om te overstappen op een elektrische bedrijfswagen.

Diensten worden duurder

Niet alleen ondernemers zijn het haasje, ook de consument zelf. Iemand in het centrum van Amsterdam die een loodgieter of CV-monteur nodig heeft is straks duurder uit. Er is minder concurrentie en de loodgieter of CV-monteur die komt wil graag zijn elektrische bedrijfswagen terugverdienen. En geef ze eens ongelijk.