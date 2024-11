BYD vanaf 2025 een Europees merk

Het zat er al aan te komen, maar vanaf 2025 is BYD een Europees merk.

De Europese Unie heft inmiddels tot 35 procent importheffing op elke in China gefabriceerde auto. Geen feest voor de Chinese autofabrikanten en dus zoeken ze naar andere oplossingen.

Dat het merk BYD op zoek was naar een locatie om zijn auto’s in Europa te gaan bouwen was al wel even bekend. Geen verrassing ook dat het merk uit komt in het Hongarije van Orban. Daar staat al een fabriek van BYD die elektrische bussen bouwt. Ze weten dus hoe het in Hongarije werkt

BYD wil graag een Europees merk worden

Het merk kondigde vorig jaar al aan dat het Hongarije zou worden. Inmiddels is ook bekend wanneer de eerste auto’s van de band gaan lopen in de nieuwe fabriek in Szeged. De tweede helft van 2025 is het zover, lezen we op de site van Automotive Europe.

In de fabriek in Hongarije gaat het merk volledig elektrische en plug-in hybride auto’s bouwen voor de Europese markt. Op deze manier zal het merk dus importtarieven kunnen ontlopen en de auto’s waarschijnlijk goedkoper binnen de EU op de markt zetten. Hopelijk trekken de verkopen dan wat aan, want wie wel eens naar de Europoort bij Rotterdam rijdt kent misschien wel die parkeergarage langs de A15 die helemaal vol staat met BYD auto’s. Al dan niet onder het stof.

BMW gaat ook naar Hongarije

Ook Duitse autobouwer BMW opent in de tweede helft van 2025 een fabriek in Hongarije. Die gaat daar de nieuwe generatie elektrische auto’s op het Neue Klasse platform bouwen.

Misschien onverwacht, maar ook dit heeft te maken met de importheffingen van de EU. BMW bouwt namelijk nu veel van elektrische auto’s in een fabriek in China. Het merk moet nu dus ook bloeden voor de keus voor het communistische land.

Goed nieuws voor Viktor Orban

Overigens bouwen ook Audi en Mercedes-Benz al auto’s in Hongarije, dus de keuze is allemaal niet zo gek. Premier Viktor Orban is in ieder geval in zijn nopjes. De groeiende autoindustrie in zijn land is een goede economische stimulans voor Hongarije. Dat kan de beste man goed gebruiken, want in 2026 zijn er weer verkiezingen en de economie zit wat in het slop.

Orban heeft zijn oog ook laten vallen op Chinese batterijfabrieken. Die zijn ook van harte welkom om in Hongarije te gaan produceren. Hartstikke goed voor de economie die in het derde kwartaal van 2024 iets kromp, maar in 2025 naar verwachting met 3,4 procent gaat groeien. Net op tijd voor de verkiezingen.