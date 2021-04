Hyundai doet super retro met de Pony EV Heritage - Autoblog.nl

Wat Renault kan met de nieuwe 5, doet Hyundai met de Pony EV Heritage.

Het terugbrengen van lijnen van vroeger naar de auto’s van nu is het helemaal. Ook het recyclen van oude namen zie je steeds meer gebeuren. We kunnen het alleen maar toejuichen met al die enorm moderne SUV’s van tegenwoordig. Honda gaf eigenlijk een voorzetje met de elektrisch E, Renault heeft de 5 Concept en nu is Hyundai aan zet met deze moderne Pony.

Hyundai Pony EV Heritage

Het merk heeft in de Hyundai Motorstudio in de Koreaanse badplaats Busan de tentoonstelling ‘Design to Live by’ geopend. Met deze tentoonstelling is ook een moderne interpretatie van de Hyundai Pony uit 1975 te zien. Deze retro auto zie je op de afbeeldingen in dit artikel. Voor zover bekend heeft het Koreaanse merk helaas niet de ambitie om deze auto tot een productiemodel te maken.

De Pony EV Heritage heeft andere lampen en een ietwat gewijzigd ontwerp, maar lijkt nog grotendeels op het ontwerp uit de jaren zeventig. Het interieur is wel compleet getransformeerd in vergelijking met het origineel.

Een compacte kleine hatchback zie je anno 2021 amper meer, dus het zou wel uniek zijn. Wellicht dat Hyundai toch stappen gaat maken als er genoeg positieve geluiden klinken over deze Pony EV Heritage.