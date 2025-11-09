Niemand wil een elektrische Maybach, dus je krijgt 50.000 korting!1!!

Niet alleen voor, maar ook na het kopen van een nieuwe elektrische Maybach ben je straks steenrijk. Omdat niemand er een wil, houd je namelijk tienduizenden pegels in je zak!

Goed nieuws afgelopen week in klimaatland. Niet alleen omdat wij onze EV 10-daagse hadden. Maar ook omdat diehard klimaatdrammers zoals Bill Gates eindelijk ook doorhebben dat het nog niet zo’n vaart loopt met de ondergang van de aarde. Toppie natuurlijk voor ons allen. Uw trouwe verslaggever probeert deze aangewakkerde angst die talloze welwillende mensen in haar greep houdt al jaren te nuanceren.

Maar het levert wel een probleem op voor de drammers en vooral degenen, die inmiddels in het verdienmodel van de klimaattransitie zitten. Hoe houdt men de angst bij de bevolking levend, als steeds duidelijker wordt dat de aarde nog bestaat en de zee maar niet verder komt? Hoe buit men straks nog arme drommels uit die hun tijd willen besteden door op de A12 te gaan zitten? En hoe houdt men zodoende draagvlak voor het vloeien van de subsidies en loonstrookjes?

Het antwoord lijkt een ouderwetse horizonverplaatsing te zijn. Nu de werkelijkheid zich opdoemt dat de zon in 2050 gewoon nog opkomt ongeacht wat we doen, wordt de apocalypse verschoven naar 2075 ofzo. Kunnen we dus nog even doorgaan met beleid om dit ‘af te wenden’. En in 2075 concluderen dat we enorm succesvol daarin zijn geweest. Straatfeest!

Ondertussen blijkt in autoland dat veel consumenten die alle keuzes hebben, niet zitten te wachten op EV’s. Onlangs hadden we het al over de blubberdikke korting die BMW uitdeelt op de BMW i5. Maar nog een paar stapjes hoger staat de Mercedes EQS 680 SUV. In Amerika kost deze blepper minimaal 181.050 Dollar, maar zoals veel dure EV’s blijkt het een onvervalste Ladenhütter te zijn. Dus kan ‘ie nu net als de i5 nieuw de duur uit met bijna 30 procent korting.

Dat betekent dat als je er nu een koopt, de dealer zomaar even 50.000 Dollar gratis op de motorkap legt van de über-luxe SUV met 649 pk. Voorheen gaf Mercedes klanten al 30.000 Dollar korting, maar dat blijkt dus alsnog niet voldoende mensen over de streep te trekken. Ook de gewone EQS (de blob) kreeg voorheen te maken met een soortgelijk lot.

Het blijft opvallend dat de top van de markt elektrisch niet ziet zitten. Dat mensen de neus ophalen voor een elektrische supercar zonder geluid is intuïtief nog te begrijpen. Maar in een luxe sedan of SUV zou je zeggen dat een elektrische aandrijflijn juist prima past. Op een of andere manier zien klanten kennelijk toch de waarde niet in een luxe auto met elektromotor. Wellicht toch dat idee dat zo’n apparaat net als andere elektrische apparatuur een wegwerpartikel is (dat dus keihard afschrijft)? Enfin, het is hoe dan ook slecht nieuws voor de fabrikanten, goed nieuws voor de rijkaard die een superdeal wil scoren. Koop dan!