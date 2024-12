Nieuwe Citroën Xantia op Marktplaats is een écht museumstuk

Nu kan je hem zelf tentoonstellen.

Ben ik de enige die bij het zien van deze Xantia direct dacht aan een politieauto uit Flodder? Vast niet. Zo nieuw als de auto’s waren in de legendarische televisieserie, zo nieuw staat de auto hierboven er ook bij. Het goede nieuws is dat deze nieuwe Citroën Xantia op Marktplaats te koop staat en dus kan worden toegevoegd aan jouw collectie.

De Citroën die te koop staat, is in 1997 gebouwd en draagt de kleur Gris Quartz. Destijds werd deze Xantia in België geleverd. Een jaar na de aankoop had de eigenaar er 2.350 kilometer mee gereden. Daarna werd er een stuk minder met de Citroën gereden. In 2006 stond de teller op 8.642 kilometer. En nu? Op dit moment staat er nog maar 8.944 kilometer op de teller.

De Citroën heeft in zijn 27-jarige bestaan altijd verwarmd binnen gestaan. Een paar jaar geleden kocht een Nederlandse verzamelaar de Xantia over. Hij reed er niet of nauwelijks mee. De auto is zelfs zo speciaal dat hij een tijdje in een museum heeft gestaan.

Specificaties van de Citroën Xantia

In het bouwjaar van deze Xantia legde Citroën voor het eerst de 1.8-liter benzinemotor met vier cilinders en acht kleppen in de auto. Die krachtbron ligt ook in het exemplaar op de foto’s. De viercilinder produceert 90 pk en gaat tot 5.000 tpm. Het sprintje naar 100 km/u voelt waarschijnlijk als een marathon. Het duurt 14,6 seconden. De topsnelheid ligt op 180 km/u.

Bijzondere opties voor die tijd die op de Xantia zitten, zijn stuurbekrachtiging, elektrische ramen (alleen bij de ruiten naast de voorstoelen) en centrale deurvergrendeling via een afstandsbediening. Wat een luxe! Wat dan weer wel heel erg gaaf is, zijn die groene veerkogels. Daardoor heeft de Xantia een actieve vering zoals je hieronder duidelijk kunt zien. En wat te denken van die groene tellers? Daar vraagt Porsche behoorlijk wat extra voor.

Verkoper Autohuis24 uit Assen zet de nieuwe Citroën Xantia te koop op Marktplaats. De dealer vraagt € 11.925. Of koop je van dat geld liever een foute Caddy met VR6?