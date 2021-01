Citroën ë-Berlingo Van is fluisterstille bezorgbus - Autoblog.nl

Met de Citroën ë-Berlingo Van kun je perfect calzones, hamburgers en lahmacuns bezorgen. Of je kan ‘m gebruiken als securitybus.

De Citroën Berlingo is een groot succes voor het Franse merk. De auto is de eerste in zijn soort. De Berlingo werd namelijk als ‘Ludospace’ ontworpen. Enerzijds als volwaardige bedrijfsauto, anderzijds als praktische familieauto. Daarvoor waren het vaak B-segment hatchbacks met een laadbak erachter geplakt.

Derde generatie

De nieuwe Berlingo is er al weer sinds 2018. Naast een 1.2 ‘PureTech’-benzinemotor en een 1.5 ‘BlueHDI’ diesel is er nu ook een elektrische Berlingo. Deze heet uiteraard de Citroën ë-Berlingo Van, met de kenmerkende puntjes boven de ‘e’.

Citroën ë-Berlingo Van

De Citroën ë-Berlingo Van heeft een elektromotor met 136 pk (100 kW) aan vermogen en 260 Nm aan trekkracht. Dat vermogen kun je aanspreken in de ‘Power’-modus. In Normal heb je 109 pk en 180 Nm tot je beschikking. Zet je ‘m op de ‘Eco’-modus, dan is er 82 pk en 160 Nm voorhanden.

De actieradius is dan wel een stukje groter. Volgens de WLTP is maximaal 275 km mogelijk. De topsnelheid van deze relaxte Citroën is begrensd op 130 km/u. Voor de range moet je de ‘Eco’-modus aanzetten, voor de extreme V-max heb je de ‘Power’-modus nodig





Snelladen

Snelladen is mogelijk, met een maximum van 100 kW. Daarmee zit de accu van de Citroën ë-Berlingo Van in 30 minuten op 80%. Aan een wallbox thuis kun je de bestelauto in 7 uur en 30 minuten tot 100% volladen met een monophase lader of 5 uur met driefase wallbox.

Mochten de specificaties je bekend voorkomen, dan kan dat kloppen. Deze motor plus accu is ook leverbaar in de grotere PSA/Toyota bestelbussen. Qua opbouw kun je kiezen uit vier carroserievarianten. inbouw en betimmering kun je achteraf laten regelen.

Zustermodellen Citroën ë-Berlingo Van

Reken maar dat deze elektrische bedrijfswagen ook onder andere merknamen verkocht gaat worden. Zeker nu PSA en FCA samen gesmolten tot Stellantis. Een Opel Combo-e, Peugeot e-Partner, Toyota ProAce City Electric zijn een zekerheidje. Een Fiat-versie (Doblo-e) lijkt aannemelijk. Hopelijk behoort een Lancia Brutto of Alfa Romeo Lento niet tot de mogelijkheden.

De Citroën ë-Berlingo Van staat in de tweede helft van 2021 bij de betere Citroën-dealer.