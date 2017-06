Citroën is de Airbump nu al zat?

De Fransen gaan met de mode mee. De kussentjes -waar je ook muziek mee kunt maken- worden vermoedelijk met pensioen gestuurd.

Het was één van de kenmerken van de Citroën C4 Cactus. De iconische Airbumps, waar je met een gerust hart de deur kon opensmijten zonder zorgen hoeven te maken over eventuele schade. De nieuwe C3 kreeg ze ook, maar alleen als je de kussentjes aan zou vinken op de optielijst. De facelift van de C4 Cactus krijgt mogelijk helemaal geen Airbumps meer. Niet standaard, niet op de optielijst.

De C4 Cactus is alweer even op de markt en een facelift is aanstaande. Als we AutoExpress mogen geloven zal deze update ingrijpender zijn dan je wellicht in eerste instantie zou denken. Zo verwacht men serieuze wijzigingen als het gaat om de vormgeving van front, bips en zijkant. Het interieur zal ook worden aangepakt, maar dit is meer dan logisch bij een facelift. Topman Xavier Peugeot zegt niet te willen vasthouden aan specifieke details. “We moeten voorkomen om gevangenen van sommige items te worden, zoals de Airbumps.”

Het zal niet lang meer duren tot de kennismaking van de opgefriste C4 Cactus. De facelift krijgt onder andere een nieuw geavanceerd ophangingsysteem dat de autorit stabieler en comfortabeler moet maken. Met andere woorden: je sleutelbos klapt niet constant overal tegenaan en je koffie blijft gewoon in het bekertje. Het is uiteraard afwachten of dit nieuwe systeem zich weet te bewijzen in de praktijk.