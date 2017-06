Scoor de Land Rover Defender van Mr. Bean

De Defender heeft nog geen twee jaar in de garage van Rowan Atkinson gestaan.

Om te vieren dat de Defender gigantisch lang in productie is geweest kwam Land Rover met drie speciale uitzwaai-modellen. De Adventure, de Autobiography en de Heritage. Elke variant had zo zijn eigen details met een knipoog naar het verleden. Acteur Rowan Atkinson nam eind november 2015 de sleutels in ontvangst van zijn 90 Heritage Edition.

Blijkbaar was Atkinson de Defender na anderhalf jaar bezit alweer zat. De auto zal in juli worden geveild door Silverstone Auctions. De speciale Defender heeft een Grasmere Green lakkleur en op de teller staan 2.260 gelopen mijlen. Nog geen drie weken geleden kreeg de Defender zijn eerste servicebeurt.

Silverstone Auctions verwacht dat de gelimiteerde Land Rover tussen de 38.000 en de 45.000 pond gaat opbrengen. De kans is aanwezig dat deze prijs nog verder oploopt, gezien het feit dat Rowan Atkinson de eerste eigenaar van de Defender was.