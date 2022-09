Citroën Oli: auto van de toekomst is geen auto

Ja, echt waar: de Citroën Oli is de Citroën van de toekomst, en het merk noemt het ‘geen auto’.

Citroën onthulde afgelopen week hun nieuwe logo. De ‘double chevron’ blijft, maar wel in een ovaal, een beetje zoals vroeger. Dan duurt het niet lang meer tot dit logo prijkt op een nieuwe Citroën en die krijgen we nu te zien. Hij heet Citroën Oli en hij komt niet naar een dealer bij je in de buurt.

Citroën Oli

De Oli, waarvan de naam enkel op ironische wijze het smeermiddel voor verbrandingsmotoren is, blijft een studiemodel. Sterker nog: Citroën noemt het niet eens een auto. In het persbericht staat, en dit is echt waar: “Geen auto: een veelzijdige toevoeging aan je dagelijkse leven die even handig is als je niet rijdt dan wanneer je wel rijdt.” Lekker vreemd, maar stiekem is dat precies wat je wil van een Citroën. En het vreemde stopt niet bij wat gekke zinnen in het persbericht.

Hoekige pickup!

De Citroën Oli is een hoekig apparaat en bovendien is het een pickup! Het is daarom best een ruig ding. Maar zie dit nou niet gelijk als een Hummer EV, want duurzaamheid is zeker belangrijk. Zo vindt je op het exterieur veel duurzame materialen. Zo zijn een hoop van de gebruikte plastics gemaakt van gerecycled karton.

Wat verder opvalt is de voorruit: die staat rechtop in een hoek van 90 graden. Dat klinkt als een aerodynamische nachtmerrie, wat het waarschijnlijk ook is. Om nog maar te zwijgen over vliegjes. Waarom? Omdat je zo een stuk minder glas gebruikt: extra duurzaam. Bovendien komt er zo minder zon binnen en dus hoeft de airco minder hard te werken. Volgens Citroën bespaart de airco dusdanig veel energie dat het verlies in aerodynamica minder belangrijk is.

Bumpers

De voorbumper is een grote plastic ‘offroad’-achtige bumper met een aluminiumkleurig stuk en zelfs twee rode bevestigingspunten voor slepen. Toevallig genoeg is de achterbumper ook een offroad-achtige bumper met een aluminiumkleurig stuk en twee rode sleeppunten. Deze bumpers zijn dan ook inwisselbaar. Alles aan de Citroën Oli is zo ontworpen dat het makkelijk en goedkoop te vervangen is. Ook vindt er recycling plaats tussen Oli’s, waardoor Oli’s “die niet meer te redden zijn” hun onderdelen kunnen afstaan aan licht gehavende exemplaren.

Interieur

In het interieur van de Citroën Oli is het ook allemaal lekker duurzaam. Simpel, recht-toe-recht-aan en alles is gemaakt van duurzame materialen. En heel rood. Er is veel gebruik gemaakt van een bepaald soort plastic door BASF, waarvan veel in het interieur gemaakt is. Waaronder de stoelen, waar de Oli er trouwens vier van heeft. De Oli heeft geen infotaiment maar een dock voor je smartphone. Die werkt dan goed samen met de voertuigfuncties van je Oli.

Studiemodel

We zeggen wel ‘je Citroën Oli’, maar je gaat de Oli in deze vorm waarschijnlijk niet kunnen kopen. Citroën benadrukt dat het een studiemodel is om al deze innovaties te testen. Wel is het een grote brok inspiratie voor de toekomst. Citroën heeft met de Ami wel lef getoond en het lijkt erop dat er wel iets dat op de Oli lijkt op de markt komt. Die wil Citroën voor zo’n 25.000 euro uitbrengen.