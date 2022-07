Citroën maakt zich zorgen om hoge prijzen elektrische auto’s

Citroën doet hun best om elektrische auto’s goedkoop te maken, maar dat is absoluut niet makkelijk.

Wat houdt jou tegen om elektrisch te rijden? Het kan zijn dat een reden de prijs is. Een elektrische auto is relatief gezien nog steeds vrij duur. Een gelijkwaardige auto op benzine of diesel is in de aanschaf nog altijd goedkoper. Het gaat de goede kant op, maar je moet nog steeds compromissen maken als je echt een goedkope EV wil.

Citroën vindt EV’s gevaarlijk duur

Citroën merkt dat deze trend hun strategie aardig lastig maakt. Het Franse merk wil namelijk hun EV’s zo goedkoop mogelijk aanbieden zodat de wereld snel in een goedkope doch leuke EV kan plaatsnemen. Tegen Autocar zegt het hoofd van Citroën Europe genaamd Arnaud Ribault dat het nog steeds het doel is om hun elektrische auto’s goedkoper te maken.

Hun nieuwste EV-telg genaamd ë-C4 X moet qua prijs niet heel ver boven de ë-C4 gaan zitten, die je hier voor net geen 34.000 euro kunt krijgen. Zonder dat je in een soort opgepimpte brommobiel à la AMI plaatsneemt, wil Citroën de kloof tussen die en de ë-C4 nog een beetje verkleinen. En dat is lastig. Citroën wil namelijk wel waar voor je geld bieden. Dat wil zeggen: ze gaan de auto’s niet aanbieden met piepkleine batterijen ‘omdat dat lekker goedkoop is’.

Goedkoop, duurzaam en toch een aantrekkelijke koop. Dat moet het nieuwe Citroën worden. Ook al kan Citroën toch aardig goede prijzen bieden, hoge kosten blijven een probleem. Het merk heeft het over een ‘serieuze dreiging’. Want goedkoper, dat kunnen we natuurlijk alleen maar toejuichen.