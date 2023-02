BMW lost probleem laadpaalklevers op. Hint: jij bent het probleem

Maar als BMW laadpaalklevers aanpakt, waar moeten we dan over zeuren?

Het nadeel van onze enorm verwende maatschappij is dat we over de kleine dingen moeten klagen. Natuurlijk, sommige mensen zitten met echte issues, maar de meeste problemen vallen onder noemer ‘welvaartsvolvraat’. Hondenpoep, winkel niet op zondag open en geluidsoverlast op Radio 2 aan het einde van elk jaar. Daar moeten we soms mee leven.

Een ander luxeprobleem dat onze maatschappij ontwricht, zijn de laadpaalklevers. Dat is echt verschrikkelijk. Dan heb je een baan die zó goed is, dat je een elektrische auto mag leasen. Of een baan die dermate goed betaalt dat je een EV kunt kopen. En vervolgens kun je nergens laden omdat de palen bezet worden door een Mitsubishi Outlander PHEV of Volvo V60 D6. Of zoals onze hoofdredacteur @michaelras tijdens zijn vakantie kon ervaren, een Volkswagen Passat GTE.

BMW lost probleem laadpaalklevers op

BMW en de gemeente Rotterdam hebben dit probleem getackeld. Het initiatief heet Charge en & Repark. Het Duitse merk en de Havenstad slaan samen de handen ineen om die laadplaalklevers aan te pakken. . Het idee is simpel. Je parkeert je EV, zet ‘m aan de lader en gaat wachten totdat ‘ie vol is. Als dat zover is, krijg je via de app een berichtje dat de accu volgeladen is.

Vervolgens kun je gebruik maken van de benenwagen om naar je auto te lopen. Deze moet je dan ergens anders gaan proberen (altijd makkelijk in een drukke stad als Rotterdam). Vervolgens mag je weer terug wandelen. Dus het is sowieso goed om je stappenmeter vol te krijgen.

BMW heeft het blijkbaar voor elkaar gekregen dat hier tijdens de pilot in 010 dan speciale parkeerplekken voor gereserveerd zijn. Leuk voor de mensen zonder EV….

Het is niet de eerste keer dat BMW en de Gemeente Rotterdam samenwerken. Een paar jaar geleden was er het Electric City Drive-initiatief. Het idee daarachter was dat mensen die PHEV zo slim mogelijk in zetten en in dichtbevolkte gebieden zoveel mogelijk elektrisch rijden.

Gaat het werken?

In Rotterdam – waar een groot gedeelte van de redactie zetelt – is men druk bezig om het aantal laadpalen te laten stijgen. Puur cijfermatig gaat dit uitstekend. Het aantal laadpalen groeit vooralsnog sneller dan het aantal elektrische auto’s.

Het probleem is dat het nogal onstuimig is, niet iedereen zal direct voor zijn huis een paal hebben staan. En als dat wel het het geval is, is het maar de vraag of je erbij kunt.

Want ja, die buren van jouw wijk verdienen waarschijnlijk evenveel en hebben ook een EV van de zaak. Helemaal irritant is het als de accu wél vol zit, maar de auto de paal bezet houdt. De zogenaamde laadpaalklevers dus. We zijn benieuwd in hoeverre dit voorkomen kan worden. Als alle klevers die app niet gaan gebruiken, kan het nog weleens lastig worden.

