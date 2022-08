Hier wonen de meeste verkeershufters

Er zijn grote verschillen te zien in het aantal boetes die worden uitgeschreven per gemeente. De meeste verkeershufters wonen hier.

Even snel de auto op de weg laten staan om een boodschap te halen. Of toch rechts inhalen bij die linkerbaanplakker. We zien het vaak gebeuren of maken ons er zelf schuldig aan. Kans is dat je hiervoor een boete krijgt. Een zogenaamde ‘hufterboete’. Het blijkt nu dat sommige gemeenten hier lekker voortvarend mee omgaan.

Boetes per gemeente

Goed voor de staatskas zijn deze boetes sowieso. In 2021 was de opbrengst namelijk een goede 344.000 boetes voor huftergedrag in Nederland, dat is niet niks. Echter, de verschillen per gemeente zijn aanzienlijk. RTL Nieuws is hier verder op ingedoken en selecteerde 175 verschillende vormen van gedrag dat ergernis veroorzaakt en analyseerde de boetecijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Huftergedrag is heel uiteenlopend. Denk aan vuil op straat gooien, hondenpoep laten liggen maar ook foutparkeren.

Geen enkele gemeente is heilig, er wonen namelijk overal hufters. Maar het aantal overtredingen dat bestraft is, verschilt nogal. De meeste boetes tellen we in Amsterdam en Tilburg. We hebben het hier over 75 boetes per 1.000 inwoners in onze hoofdstad en 70 in Tilburg. Wil je (bijna) niet gepakt worden, ga dan naar Tubberbergen. Hier worden slechts 0,7 boetes per 1.000 inwoners uitgeschreven. Het gemiddelde ligt overigens op ongeveer 10.

Gemeenten

Kijk, we balen allemaal van een boete. En het is interessant om het aantal boetes per gemeente in beeld te zien. Maar huftergedrag is gewoon heel vervelend. Wil jij kijken hoeveel van deze boetes zijn uitgedeeld in je eigen gemeente, dat kan dat bij RTL Nieuws.

Opmerkelijk is dat er een stijging in Enschede te zien is. Hier zijn opeens 3,5 keer zoveel boetes uitgedeeld. De stijging komt volgens de gemeente door een nieuw camerasysteem, waarmee kentekens worden gescand. Hiernaast is de binnenstad autoluw gemaakt en dat hebben nog niet veel mensen door. Automobilisten die toch de binnenstad in reden terwijl dat niet mocht, kregen een boete. Verder zijn er in het algemeen in heel Nederland meer boetes geschreven voor rijden zonder een rijbewijs en foutparkeren.

De verschillen zijn te verklaren door het beleid van de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld aangescherpt worden na gemeentelijke verkiezingen als er een nieuwe gemeenteraad het voor het zeggen heeft.