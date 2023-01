Groningse politie pakt Toyota van straatracer af

Het nieuwste deel van Fast & Furious speelde zich af in Groningen en had geen happy end.

Een straatrace in Fast & Furious is hartstikke cool, maar in het echte leven is racen op de openbare weg vooral heel dom. Natuurlijk, we overtreden allemaal wel eens een verkeersregel, maar een straatrace is toch van een andere orde.

Als je op heterdaad wordt betrapt op straatracen grijpt de politie dan ook hard in. Dat gebeurde gisteren in Groningen. Daar was doodleuk een dragrace georganiseerd op de Jeverweg, waar de maximumsnelheid 50 km/u is.

Volgens de politie werd de dragrace gehouden over een afstand van ongeveer 400 meter, een klassieke quartermile dus. Er stond ook gewoon iemand midden op de weg om een startsein te geven, dus het was geen spontaan stoplichtsprintje.

De Groningse politie had de straatracers echter in de smiezen en bij een van de auto’s werd een snelheid gemeten van 120 km/u. Dat was 66 km/u te hard, na correctie. De bestuurder was dus flink de klos. Over zijn tegenstander wordt met geen woord gerept, dus die is blijkbaar de dans ontsprongen.

De Paul Walker-wannabe heeft een proces-verbaal aan zijn broek vanwege de snelheidsovertreding én de deelname aan een straatrace. Daarmee is hij niet alleen zijn rijbewijs kwijt, maar ook gelijk zijn auto.

De auto in kwestie is een Toyota Aristo (die we in Nederland als de Lexus GS kennen). Die zien we op de foto van de politie achterop de bergingswagen staan, inclusief spoilertje, verlaging en niet-period correcte velgen.

