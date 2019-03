Vrouw (niet Yolanthe) molesteert Bugatti van vreemdganger (niet Wesley)

Het zal je Bugatti maar zijn.

Het was even afwachten, maar het is nu duidelijk wat de nieuwe trend is van 2019: vreemdgaan. Het concept is vrij omslachtig, eigenlijk. Allereerst moet je op zoek naar een partner. Dat kan voor sommige personen nog wel even duren. Om het moment dat je een schone deerne (m/v) hebt weten te strikken, moet je eerst maar zien dat je hem of haar niet direct afschrikt.

Dit betekent dat je enorm intellectueel gaat doen, je laat geen natte scheetjes meer onder het dekbed en je gaat naar het toilet met de deur dicht. Na een paar maanden besluit je bij elkaar te blijven. Dan maakt het allemaal niet meer uit. Veel relaxter. Toch zijn er dus mensen die alsnog die tijd mee willen maken. Dan ben je zover gekomen en heb je die gênante periode achter je gelaten, begin je weer van voor af aan. Met name mensen met een hoop liquide middelen zijn er erg vatbaar voor.

Op dit moment gaat op Instagram deze rode Bugatti Chiron viraal. Op de auto is ‘CHEATER’ geschreven, waarmee de indruk wordt gewekt dat de eigenaar zijn Jodocus niet geheel onder controle heeft. Ook de voorruit moest het ontberen. Deze is beschadigd door een schoen?

Volgens de redactie betreft het hier een enorme fake. Om het kracht bij te zetten laat collega @Jaapiyo zien hoe makkelijk het is om zoiets te shoppen:

Ergo: niets aan de hand dames en heren.