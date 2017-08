Merkel wil de diesel verbannen uit Duitsland!

In navolging van andere grote Europese landen moet het ook in Duitsland maar eens een keer klaar zijn met de zelfontbrander, aldus de bondskanselier.

We gokken dat de topmannen bij de grote Duitse autofabrikanten vannacht wat minder lekker slapen. Angela Merkel heeft namelijk aangegeven dat Duitsland in navolging van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk een houdbaarheidsdatum aan de dieselmotor wil verbinden.

Da’s best opvallend, want dieselmotoren zijn zeer belangrijk voor de Duitse auto-industrie en dus ook voor de werkgelegenheid aldaar. Bovendien gaf Merkel eerder nog aan dat fabrikanten van dieselmotoren niet té hard moeten worden aangepakt, ondanks de diverse dieselschandalen die de afgelopen jaren de krantenkoppen haalden.

Bij onze oosterbuurtjes werken zo’n 800.000 mensen in de auto-industrie en op 24 september aanstaande zijn de Bondsdagverkiezingen. Hoe het land in de nabije toekomst met wet- en regelgeving omtrent auto’s aan de slag gaat is dus een heet topic.

Desalniettemin noemt Merkel geen jaartal. In Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk mogen per 2040 geen diesel- én benzineauto’s meer worden verkocht. De Duitse bondskanselier is dus nog een stukkie voorzichtiger bij het aankondigen van het afscheid van de diesel. Toch gokken we dat haar uitspraak het nodige teweeg zal brengen in Die Heimat.

Foto: twee Alfa Giulia’s op diesel door @timwii, via Autojunk