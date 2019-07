CO2-uitstoot Schiphol en auto’s bijna gelijk

Uit onderzoek blijkt dat het verschil kleiner is dan je denkt.

We horen het overal en in elk klimaatakkoord: de uitstoot moet omlaag. Wat wij als petrolheads dan minder leuk vinden is dat de ‘schuld’ vaak bij de automobilist in de schoenen wordt geschoven. Auto’s zijn te vervuilend en omdat wij dagelijks massaal met onze benzinebakken de straat op gaan, dragen wij bij aan een slecht klimaat. Dat is waar op gewonnen moet worden, want overige factoren hebben een relatief kleinere impact. Schiphol bijvoorbeeld, waar ze naar eigen zeggen 33 duizend ton CO2 uitstoten per jaar. Dat is een relatief kleine impact.

Onderzoek van CE Delft, bedoeld om GreenPeace een beter beeld te geven van de uitstoot, wijst uit dat Schiphol een belangrijk detail vergeet. Schiphol rekent de uitstoot die zij als luchthaven produceren. Wat daar niet bij in zit is de uitstoot te danken aan kerosine. Omdat Schiphol zelf geen brandstof produceert, is het volgens hen waarschijnlijk niet nodig om het bij de gegevens in te stoppen. CE Delft vindt het kennelijk wel relevant en berekent de CO2-uitstoot door kerosine bij het onderzoek. Dan kom je op een heel ander getal uit: 13,6 miljoen ton.

Nou willen we niet in de slachtofferrol van de automobilist kruipen, maar kijken we naar de impact, dan verandert dit de zaak wel degelijk. Schiphol stijgt ineens als een jumbojet naar zo’n 7 procent van de totale CO2-uitstoot in Nederland. De auto zit hier met 8,5 procent nog iets boven, maar het verschil wordt kleiner.

Niks ten nadele van Schiphol, de luchthaven is er zelf ook van bewust dat ze groot verbruiker en uitstoter zijn, en het zal vast en zeker op hun wensenlijstje staan om de uitstoot te reduceren. Wat hier uit blijkt is dat de impact van autorijden en vliegen gewoon beide erg groot is. Eerlijke behandeling gebiedt te zeggen dat wij autofanaten ook elektrische vliegtuigen willen. Toch?

Image-credit: een Bentayga op Schiphol via Autojunk.