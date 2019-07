Dit is de gaafste Volkswagen T1 die je vandaag gaat zien

Oud ontmoet nieuw.

Denk je aan Volkswagen, dan denk je aan drie auto’s. De Golf, die nu al bijna vijftig jaar ons voorziet van een degelijke middenklasser, diens ‘voorganger’ (hij is nog even parallel verkocht) Kever en de T1. Die laatste, een idee van Ben Pon, is zeer gewild. De originele Bulli, Samba, T1, Typ 2, Microbus, Transporter, Kombi, hoe je hem ook wil noemen: zo simpel, iconisch en doeltreffend worden ze niet meer gebouwd. Tuurlijk kun je bij de VW-dealer nog steeds opteren voor een Transporter, dan krijg je een degelijke T6. Een retromodel van de T1 lijkt VW al jaren een goed idee, maar er is nog niks concreets gekomen. De I.D. Buzz geeft hoop, een nieuw icoon met nieuwe (elektrische aandrijving) zou een geinige knipoog zijn. We smijten hem nog niet per definitie dood, maar echt productierijp is hij ook nog niet.

Om de tijd tussen een potentiële nieuwe T1 en het stokoude model op te vullen, doet VW zelf een duit in het zakje. Ontmoet de Type 20 Concept. Voor wie naar de plaatjes kijkt en direct denkt aan ordinair (doch soms wel gaaf) restomodden van een derde partij: het is echt Volkswagen zelf die met dit project op de proppen komt. Of nou ja, het Amerikaanse technologiecentrum van Volkswagen. Zij hebben een aantal toffe technologische foefjes in de startblokken staan en besloten deze te bundelen in een oude VW-bus.

De verpakking kunnen we daarom kort over zijn: een oude T1 met LED-lampen. De ‘primeurtjes’ die de Type 20 meekrijgt zijn interessanter. Bijvoorbeeld de wielen, de spiegels, het stuur, eigenlijk alles wat op de auto oranje is, is in samenwerking met Autodesk. Deze 3D-ontwerpers hebben ‘organische vormen’ gecombineerd met maximale sterkte. Het resultaat is een retro-achtige look, zonder ouderwets te zijn. Dat is best fraai. De structurele ‘stengels’ lijken op takken van bomen. Een mooie ecologische knipoog.

De motor valt tegen. De batterij heeft een capaciteit van slechts 10 kWh. De motorruimte, een beetje leger dan zijn origineel, ziet er gelikt uit, maar de WLTP-waardes zullen niet mals zijn. Niet dat die relevant zijn voor deze creatie, want het is een concept. VW vermeldt de actieradius daarom niet, hoogstwaarschijnlijk omdat er niks te meten valt.

Om commando’s te geven tijdens het rijden, is de Type 20 uitgerust met verscheidende microfoons in het interieur, zodat iedere inzittende de functies van de bus kan activeren of wijzigen met zijn of haar stem. Volkswagen experimenteert al met een dergelijk systeem in productiemodellen, maar die van de Type 20 is geavanceerder, beter en slimmer.

Dan het dashboard. Zoals het origineel is er nauwelijks een dashboard, alleen een stuur wat zo heerlijk klassiek direct via een zichtbare stang door de vloer gaat. Achter het stuur zit iets compleet nieuws: een 3D-holografisch instrumentarium. Zo voorziet de Type 20 je van informatie op een prachtig display. Ook is er voor het scherm samengewerkt met Nvidia, en zitten er zowel in het display als in de deur een set camera’s die je biometrische gegevens kunnen aflezen. Denk aan FaceID op de nieuwste iPhones. Misschien wel de toekomst, rijden zonder autosleutels.

De Type 20 is een vingeroefening, verwacht dus niet dat deze retrotastische bus daadwerkelijk op de straat verschijnt. Maar het moet gezegd worden: het idee is gaaf en de uitvoering is ook gaaf. Bewegend beeld check je hieronder.