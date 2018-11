Deze nieuwe Model 3-sleutel mist een belangrijke feature

Tesla lost een probleem op door middel van het verleden.

De elektrische aandrijflijn is de hoofdreden dat een Tesla Model S, Model X of Model 3 als vooruitstrevend wordt gezien. Klopt, maar Elon Musk heeft zijn best gedaan om de auto daarnaast ook uit te rusten met slimme gimmicks en toffe uitvindingen. Autopilot is de meest bekende, maar ook veiligheid staat hoog in het vaandel bij Tesla. Daarnaast wordt de Model X uitgerust met de omstreden doch best gave Falcon Wing-doors. En zo kun je nog wel even door gaan.

Een grappige gimmick van de Model S is de sleutel. Een unit in zakformaat die de vorm heeft van de auto zelf. Druk op het dak en hij ontgrendelt of vergrendelt zich, druk op de voorkant om de ‘frunk’ te openen of op de achterkant om de achterklep te openen, een langere druk op de achterkant opent de ‘tankdop’. Leuk, maar echt nodig had je hem niet, want de auto ontgrendelt, vergrendelt en start zichzelf ook via een feature die al jaren oud is: keyless go.

Voor de Model 3 leveren ze niet eens een sleutel. In plaats daarvan krijg je de nieuwste versie van de Tesla-app op je smartphone en kan de auto dat als sleutel gebruiken. Tevens zitten alle features van de sleutel en nog meer gimmicks, zoals het voorverwarmen van je auto, in de app verwerkt. Mocht je nou denken: maar wat nou als je iemand anders je auto uitleent? Dan geef je hem een Tesla-‘hotelkaart’: een soort pinpas die in je portemonnee past met een NFC-chip. Houd hem tegen de deur en leg hem in de auto als je gaat rijden en ook dan mag je wegrijden. Geniaal!

Toch was er kritiek op deze oplossing. Qua gebruiksgemak heeft de app toch storingen, voornamelijk onder Android-gebruikers. Los van dat blijkt er gewoon veel interesse te zijn in een fysieke sleutel. U vraagt, Tesla levert: je kunt voor 150 dollar een losse sleutel kopen voor je Model 3. Het is om en nabij dezelfde unit als de Model S-sleutel, ook met de drukfuncties voor het openen van verschillende onderdelen.

Dat gezegd hebbende is het een zeer traditionele sleutel, want keyless-entry, of zoals Tesla het noemt: passive entry, is niet beschikbaar voor de nieuwe sleutel. Hoe dat precies werkt met het starten van de auto is niet bekend, want er zit geen sleutelgat of houder in de Model 3. Er zal vast een oplossing voor zijn. Mocht je de sleutel willen, dan moet je even wachten: de Tesla-site heeft ze tijdelijk niet meer op voorraad. Wel krijg je er een mooie giftbox bij en een setje knoopcel-batterijen.