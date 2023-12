Collectie volstrekt unieke Vantages gaat onder de hamer

Iemand is helemaal los gegaan met het samenstellen van V8 Vantages.

Als je een Aston Martin V8 Vantage tegenkomt dan is die vrijwel altijd zwart of grijs. Toch kon je de V8 Vantage wel degelijk in bijzondere kleurtjes krijgen, als je het lief vroeg bij Aston Martin. Héle bijzondere kleurtjes zelfs. Dat bewijst een unieke collectie met V8 Vantages die nu boven water is gekomen.

Eerder dit jaar werd al een collectie met unieke oranje Aston Martins geveild en nu heeft Bonhams wederom iets bijzonders in handen. Het gaat om een collectie met zeven V8 Vantages die allemaal af fabriek zijn uitgevoerd in een unieke livery.

Deze liveries zijn uiteraard niet zomaar uit de lucht gegrepen: ze zijn allemaal geïnspireerd op echte raceauto’s van Aston Martin. Zo zien we bijvoorbeeld de iconische British Racing Green livery met gele accenten en een Gulf-livery.

Er zitten ook wat minder bekende liveries tussen, zoals de knalgroene livery van de V8 Vantage die deelnam aan de 24 uur van de Nürburgring. De geel-groene en blauw-witte kleurstellingen zijn eveneens geïnspireerd op deelnemers aan de 24 uur van de Nürburgring.

Deze V8 Vantages zijn niet alleen aan de buitenkant kleurrijk uitgevoerd, het interieur is minstens zo bijzonder. Het groene exemplaar heeft bijvoorbeeld een bijpassend knalgroen interieur, terwijl de gele Vantage een rood interieur heeft met gele stiksels.

Het is dus een vrolijke boel in deze collectie. Dat een V8 Vantage normaal altijd grijs is met een zwart interieur, maakt deze verzameling alleen maar specialer. Daar komt nog eens bij dat ze allemaal fabrieksnieuw zijn: de kilometerstand varieert van 285 km tot 483 km.

Dat was bij de oranje collectie ook al het geval. Aangezien de auto’s ook op dezelfde locatie gefotografeerd zijn rijst het vermoeden dat ze van dezelfde eigenaar afkomstig zijn. Daar doet Bonhams alleen geen uitspraken over.

De auto’s zullen in ieder geval volgende week vrijdag onder de hamer gaan, tijdens de Bond Street Sale van Bonhams. Het veilinghuis verwacht dat de auto’s tussen de 35.000 en 50.000 pond per stuk op zullen brengen. Dat is omgerekend tussen de 41.000 en 58.000 euro. Geen geld voor een gloednieuwe en volstrekt unieke V8 Vantage…