Uitslag IndyCar: Indianapolis 500 2021 - Autoblog.nl

Het leger en de first responders zijn bedankt. Dus we gaan van start, met de Indianapolis 500 van 2021!

Jawel het is weer tijd voor de Indianapolis 500. Vanwege COVID-19 zijn de tribunes slechts voor veertig procent gevuld, dus zijn er maar 135.000 mensen live bij. Het geeft nog maar eens aan hoe groot dit evenement is. De race op de Brickyard die voor het eerst in 1911 verreden werd is inmiddels een absolute klassiekers op de jaarlijkse autosport agenda.

Niet voor niks is de ‘500’ een van de races die je moet winnen om de zogeheten Triple Crown van de autosport op te eisen. Naast de Amerikaanse klassieker moet je dan ook nog even de 24 uur van Le Mans en de Grand Prix van Monaco winnen. De enige die daar ooit in slaagde is overigens Graham Hill, de vader van Damon.

Ooit was de Indianapolis 500 onderdeel van het wereldkampioenschap Formule 1, maar die gloriedagen zijn helaas verleden tijd. Toch zit het IndyCar kampioenschap weer in de lift. Jaren geleden was er muiterij in de hoogste regionen van de Amerikaanse autosport en ontstonden er twee ‘hoogste klasses’ bij de monoposto’s. Daar vaarde niemand uiteindelijk wel bij en enkele jaren geleden, volgde er weer een fusie. Momenteel doen verschillende voormalig F1 coureurs mee in de klasse en is het wachten op de volgende coureur die de omgekeerde stap weer eens maakt.

Als onze held Rinus van Kalmthout vandaag nou even wint, kan hij dat misschien wel doen. Dan nog even winnen in Monaco en in Le Mans en hoppata, we hebben er weer een legende bij.

Start

Om 18:47 uur Nederlandse tijd nemen de coureurs de startformatie aan. Elf rijen van elke drie auto’s worden zo losgelaten op de eerste van achthonderd bochten. Gaat onze Rinus meteen wat doen? Neen, het is die andere jonge hond Colton Herta die polesitter Scott Dixon snel verschalkt. Maar daarna wordt Veekay wel snel wakker. Eerst gaat hij ook voorbij aan Dixon en daarna…pakt hij gewoon meteen brutaal de leiding!

Dat is echter wel een dubbelzijdig zwaard in deze race. Aan de ene kant kan je comfortabel het tempo aangeven zonder dat je je zorgen hoeft te maken om crashes vlak voor je neus. Aan de andere kant wil je eigenlijk in iemands slipstream zitten, zodat je wat benzine kan sparen. Even afwachten dus hoe lang VeeKay deze positie vasthoudt.

Will Power is ondertussen The Man On The Move. Vanaf plek 32 stoomt de Australiër, die ooit nog een keer testte voor Minardi, op naar plek 25. Maar het is in deze fase eerst nog een beetje aftasten, geen fouten maken, af en toe een plekje opschuiven en vooral de auto uit de muur houden.

In ronde 32 komt onze held Rinus binnen voor zijn eerste stop. Een spannend moment voor de Nederlander, zeker ook omdat het vorig jaar nog misging in de pitstraat. Dit keer gaat het allemaal goed. De lengte van de pitstops wordt hier bepaald door het bijvullen van ethanol, niet door het wisselen van de banden zoals in de F1. Even later komt ook Rinus’ teammaat en teambaas Carpenter binnen. Bij hem gaat het helaas wel mis. De veteraan laat ‘m afslaan en verliest kostbare secondes…

Hoewel, misschien valt het mee. Stefan Wilson spint namelijk bij het inrijden van de pits en zorgt voor een heleboel problemen. De pitstraat is nu dicht en er is een gele vlag. Maar iedereen die nog niet binnen is geweest zit aan het einde van de brandstof. Polesitter en favoriet Scott Dixon probeert een extreem gevalletje lift and coast toe te passen. Maar hij moet uiteindelijk toch pitten terwijl de pitstraat nog gesloten is.

Dat mag in dit geval wel. Althans, je mag even een splash and dash doen, daarna moet je alsnog een keer stoppen. Maar het gaat meteen al niet van een leien dakje voor de Nieuw-Zeelander. Vapour lock lijkt de boosdoener te zijn. Uiteindelijk verliest Dixon hiermee een ronde. Voormalig winnaar Alexander Rossi kampt met hetzelfde probleem.

Als de stofwolken zijn opgetrokken zien we dat Herta nu aan de leiding gaat voor Rinus. Conor Daly en Ryan Hunter-Reay zijn opgeschoven naar P3 en P4. De door @willeme getipte Castroneves rijdt stiekem al op P5. Omdat de gele vlag situatie best lang duurt, kiezen sommigen ervoor een extra stopje te doen. Het kost je namelijk vrijwel geen tijd en wie weet levert het de winst op aan het eind.

In ronde 47 gaan we dan weer los. VeeKay’s plan is om even achter Herta te blijven hangen. Herta lijkt dat niet zo’n strak plan te vinden en lijkt onze landgenoot bijna voorbij te loodsen. Maar daar trapt Rinus in eerste instantie niet in. Achter de leiders klontert het daardoor een beetje samen, waar Castroneves van profiteert. Hij schuift op naar P3.

Herta blijft weigeren om keihard weg te rijden vooraan het veld en daardoor komt ook Conor Daly nu weer terug. Veekay gaat dan toch maar voorbij aan Herta. In zijn kielzog komt ook Rinus’ andere teamaat Conor Daly mee. Die laatste gaat daarna meteen door naar de leiding in de race. Dat is wel lekker voor van Kalmthout, want dan kan hij alsnog wat peut sparen.

Mid Race

Desalniettemin gaat/moet van Kalmthout weer als eerste naar binnen voor zijn tweede stop. Een paar minuten later blijkt dat een aantal van de veteranen nu al bijna tien rondjes extra gespaard hebben. Castroneves is daarbij misschien wel de leepste klant op P7. Voormalig Red Bull talent Patricio O’Ward is de grote winnaar van de tweede schifting. Hij is nu opgeklommen naar P3. Andere gevaarlijke klanten zoals Montoya en Pagenaud hobbelen nog een beetje rond in het middenveld.

Aan het einde van ronde 103 komt VeeKay samen met teammaat Daly binnen vanaf de leiding in de race. De twee vallen daarbij terug naar P24 en P25. Zo dicht zit het veld dus nog bij elkaar. O’Ward neemt de leiding over en geeft die pas dertien ronden later weer uit handen als hij de pits induikt. Ook de coureurs van Rahal Letterman Lanigan Racing hebben een lekker verbruik. Graham Rahal en Takuma Sato sneaken naar voren, maar dan gaat het mis.

Rahal, zoon van de winnaar van 1986, wordt door zijn team de baan opgestuurd met een los wiel. Het zorgt voor de eerste klapper in de race buiten de pitstraat. Het wiel van de auto van Rahal stuitert vervolgens op de neus van Conor Daly’s bolide. Die geeft daarna echter aan dat zijn auto nog oké aanvoelt. Het is bijna onvoorstelbaar, maar we zullen ‘m op zijn woord geloven. De nieuwe rangschikking is nu Alex Palou voor Castroneves en O’Ward. Rinus rijdt nu vierde en moet misschien van de caution gebruik maken om te pitten. Zijn team besluit dat echter niet te doen.

En dan gaan we alweer los! Palou lijkt vastberaden de leiding te behouden en gaat heel laat op zijn gas. Castroneves lijkt te zitten slapen, maar wordt door O’Ward bij wijze van spreken alsnog voorbij Palou geduwd. Dezelfde O’Ward pakt daarna ook de leiding in de race. VeeKay wordt bedreigd door Newgarden, maar slaat die aanval vakkundig af en behoudt daarmee P4.

Rinus gaat aan het eind van ronde 144 nogmaals naar binnen. Inmiddels hebben we gezien dat teammaat Daly toch wel wat schade op de neus heeft. De Nederlander valt terug naar P27 maar zit nog wel op de lead lap. Spoedig zullen velen voor zijn neus ook stoppen en dan kan hij weer aan de volgende opmars beginnen. Voordeel voor Rinus is dat Newgarden ook gestopt is en de laatste man is die geen ronde achterstand heeft. In tegenstelling tot in de F1 mag je je positie dan gewoon verdedigen en dat doet Newgarden met verve. Dit kost de leiders tijd.

Palou, Castroneves en O’Ward kunnen of willen nu niet dik tien ronden langer dan Rinus doorrijden. Iedereen weet nu: als je ‘m na ronde 168 nog een keer volgooit, kan je het einde van de race halen. Het spelletje is dus hoe lang sta je stil bij je de stops die je nog maakt. Will Power spint ondertussen met zijn Penske in de pits, maar dat zorgt dit keer niet voor een caution. Het mag een mirakel heten in het Amerikaanse racen.

Tweevoudig winnaar Takuma Sato is de laatste van de topfavorieten die binnenkomt voor een stop. Teamgenoot Rahal claimde al dat zijn team de race praktisch al gewonnen had op strategie. Met een hele lange gele vlag, zou hij misschien zonder te stoppen het einde kunnen halen. Of hij kan zijn laatste stop een paar seconden inkorten en daarbij posities winnen. Hoe dan ook is dit normaal gesproken wel een voordeeltje voor de Japanner.

Finish

Met nog 33 ronden te gaan naderen we de slotfase van de race. Dit is normaal gesproken het moment dat alle registers open gaan, dat er geen duimbreed meer gegeven wordt en we ook meer crashes zien. De meeste actie vindt vandaag echter in de pits plaats. Het is nu Simona De Silvestro die spint in de pits. De enige Lady tussen de Gentlemen in het veld reed een foutloze race in het middenveld, maar verliest nu toch veel tijd. Haar vrouwelijke monteurs zetten een sprintje in om haar weer in het rechte pad te duwen.

Helio Castroneves neemt ondertussen de leiding in de race. Potverdikke, wat heeft die @willeme toch een kijk op racen ook. Met nog ruim twintig rondjes te gaan duiken de toppers naar binnen. Helaas verliest onze held Veekay daarbij een paar plekken. Het is op zich logisch, hij had waarschijnlijk iets minder ethanol in de tank en het team van Rinus is niet het allersnelste in de pits. Zonde dit, Rinus zit nu zelfs achter teamleider Carpenter. Maar goed, klepel naar de vloer en goaaaan.

Castroneves en Palou vechten om de virtuele leiding, maar daarvoor zitten nog Felix Rosenqvist en Takuma Sato als jokers. Kunnen die jongens de finish halen zonder nog een keer te pitten? Met name de Japanner lijkt er wel op te gokken. Voor VeeKay lijkt het allemaal mis te gaan. Hij zit zelfs te harken achter Marcus Ericsson. Laten we in ieder geval hopen dat de Zweed onze held niet raakt…

Met zeven ronden te gaan gaat Rosenqvist naar binnen en neemt Helio de positie over van Palou. Als Sato ook stopt, heeft de oude Brazo de leiding in handen. Maar Palou pakt ‘m bijna meteen terug. Het is stuivertje wisselen. Met twee rondjes te gaan pakt Castroneves ‘m weer. Maar met een ronde te gaan komt Castroneves de moeder van al het ‘traffic’ voor zijn neus tegen.

Maar…hij wint ‘m. Na 2001, 2002 en 2009 pakt Helio Castroneves twintig jaar na zijn eerste overwinning zijn vierde Indy 500! Samen met Rick Mears en Al Unser junior is hij nu recordhouder. The crowd goes wild. Roger Penske zal balen dat hij de Brazo aan de kant geschoven heeft. Ik herinner u even aan de profetische woorden van @willeme gisteren.

Ik denk dat Helio Castroneves dit jaar voor zijn vierde gaat. De man is niet meer in dienst bij Penske, maar heeft zich toch in de Fast Nine gewurmd. Bij Dancing With The Stars liet hij zien dat hij het fijne gevoel in zijn heupen niet ontbeert. Hij heeft de ervaring om het op strategie te winnen deze editie. Die man gaat op zijn 46ste gewoon nog een keer in de hekken klimmen. Willeme, is zelf meer van het jumpen

VeeKay deed de hele race goed mee, maar finisht als achtste. Zoals Rinus voor de race zelf al zei: Indianapolis kiest zelf zijn winnaars. Er zullen nog meer kansen volgen…Helio schaaft even twintig jaar van zijn leeftijd af en is het zonnetje in huis. Hij krijgt zelfs een kusje op zijn hoofd van Mario Andretti. Wat kan je nog meer bereiken in het leven…Nu weer een jaartje wachten dus. En volgende week gewoon maar weer F1 kijken.

Volledige uitslag IndyCar Indianapolis 500 2021: