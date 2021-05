Comeback Touring Superleggera met supercar - Autoblog.nl

Ze zijn nooit echt weggeweest, maar een comeback van Touring Superleggera is in de maak.

We gaan het even hebben over de gaafste moderne klassieker. Aangezien ‘gaafste’ bijzonder lastig te definiëren is en iedereen een andere smaak heeft, levert het niet een overduidelijke winnaar op. Wel durven we ‘m aan door te stellen dat iedereen de Touring Superleggera Disco Volante op de shortlist heeft staan. Of dat men in elk geval begrijpt dat die auto de felbegeerde titel wint.



Touring Superleggera is een coachbuilder uit Italië, Milaan om precies te zijn. Met de Disco Volante maakten ze een onuitwisbare indruk. De auto was gebaseerd op de al niet verkeerde 8C Competizione. Die auto kun je ook eigenlijk scharen onder de noemer moderne klassiekers.

Comeback Touring Superleggera

Na de Disco Volante kwamen er meer bijzondere creaties van Touring Superleggera. Sommige waren magnifiek, anderen waren schitterend en de rest was oogverblindend en subliem. Het is eventjes stil geweest omtrent de automobiele kunstenaars, maar we hebben goed nieuws: ze komen terug! We moeten eerlijk toegeven dat ze niet écht weg zijn geweest. Maar ze komen weer met iets bijzonders op de proppen.

En hoe! Want Touring Superleggera bevestigt dat ze bezig zijn met een supercar. In tegenstelling tot de GT’s waarmee ze vooral bekend zijn, heeft het nieuwe project een heuse middenmotor. Met deze auto wil Touring Superleggera namelijk zijn 95e verjaardag vieren. Hun laatste project voor de ‘comeback’ van Touring Superleggera is de Aero 3. Dit was nog een variant op basis van de Ferrari 812 Superfast.

Ferrari-basis?

Wat de basis gaat zijn voor hun nieuwste project is nog niet duidelijk. Gezien de breed uitlopende raamstijlen (een hardpoint die nauwelijks aan te passen is), lijkt het te gaan om een Ferrari F8 Tributo. Deze is voorzien van een 3.9 liter V8, goed voor 720 pk en 770 Nm. Maar het gaat bij Touring Superleggera-projecten nooit om absolute prestaties.

Reken in elk geval op een geheel nieuw koolstofvezel koetswerk. Daarnaast ook een voortreffelijk stijlvol interieur. Oh, en bijzondere styling-elementen die naar het verleden zullen verwijzen, uiteraard! De meeste producten van Touring Superleggera worden in bijzonder kleine oplages gebouwd. Denk aan zo’n 10 tot 15 exemplaren. Maar soms komt Touring ook iets later met een cabrio-versie.

