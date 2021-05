Renault Express pickup is extra fun, niet geel - Autoblog.nl

De nieuwe Renault Express pickup doet denken aan knalgele tijden. Deze is oranje. Dat mag ook.

Iedereen heeft wel een guilty pleasure. Die van ondergetekende is de Skoda Felicia Fun. Het was een beetje een vreemd apparaat. Een knalgele kleine pick-up met gele wielen en poepsaai interieur. Je kon er niets mee. Ondanks het heldhaftige uiterlijk was ‘ie niet vooruit te branden. Daarnaast was ‘ie te klein om in te zetten als serieuze bedrijfswagen of werkpaard.

Daarbij was ‘fun’ wel zo ongeveer het laatste waaraan men dacht als het ging om de Skoda Felicia. Maar we struinden tegen wat buitenlandse sites aan die alvast alle afbeeldingen hebben van de Renault Express pick-up. Mocht je door de bomen het bos niet meer zien bij Dacia en Renault als het om bedrijfswagens gaat, een kleine toelichting.





De Renault Express is de Renault-versie van de Dacia Dokker. De Express staat onder de Kangoo gepositioneerd. Dat is een beetje verwarrend, want destijds was de Renault Kangoo juist de opvolger van de Express. Snapt u het nog?









Renault Express pick-up niet van Renault zelf

Van zowel de Dacia-versie als deze Renault Express is er nu een pickup versie. Deze wordt niet gebouwd door Dacia zelf. Of door Renault. Het is een product van Focaccio Group Automotive. Zij houden zich voornamelijk bezig met het ombouwen van bedrijfswagens. Denk aan rolstoelvervoer, inbouw van kasten en betimmering, campers of aanpassingen voor politieauto’s. Van de modificaties die te klein zijn voor grootschalige productie, maar te populair en belangrijk om aan de thuisklussers over te laten.

Croissants

Anyway, terug naar de Renault Express pickup. Als je wilt kun je er maximaal 675 kilo aan croissants in vervoeren. Je kunt items tot 1,79 meter vervoeren. Je kan het achterklepje opendoen als het iets langer is, uiteraard. Mocht je een gele willen bestellen met gele wielen, hebben we slecht nieuws. De auto staat vooralsnog niet op de planning om naar Nederland te komen. Mocht je er eentje importeren, zorg dan dat ‘ie geel is.

Via: Piata Auto.