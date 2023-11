Volvo EX30 – test en video

Heet Zweeds nieuws in de test: de goed betaalbare Volvo EX30.

Met de Volvo EX30 lanceren de Zweden op een mooi moment een kleine elektrische SUV. Het kan bijna niet anders dan dat deze auto een succes gaat worden. Nederland is en blijft een Volvo-land. Waar dat succes precies vandaan komt, is nooit 100% te achterhalen. Ondanks de compleet andere geografie en een compleet ander klimaat, lijken de Zweden wel een beetje op de Nederlanders. Ook nam Volvo ooit de personentak van DAF over en produceerde jarenlang onder andere de Volvo S40 bij Nedcar.

Traditioneel werken er overigens best veel Nederlanders (in de top) bij Volvo. Met hun input leverde Volvo nogal wat bijtellingsknallers die het relatief goed deden op de Nederlandse markt. In de tijd dat we allemaal nog spaarzame diesels kochten, werd het zuinige D2 blok in iedere Volvo gelepeld van C30 tot de grote S80. Een stoplichtsprint kon je er beter mee vermijden, maar verder boden ze veel auto voor het geld.

Nu “willen” we allemaal elektrisch rijden en met afbouwen van de subsidies zoekt iedere naar EV’s met een lagere catalogusprijs. Met de XC40 en C40 doet Volvo al aardig mee in de EV markt, maar de niet onterechte verwachting is dat de EX30 het nog beter gaat doen. In deze eerste test van de Volvo EX30 gaan we uitzoeken of deze verwachting terecht is.

Gebouwd op een Geely platform

Zodra we de specificaties erbij pakken, zouden sommige cijfers je bekend voor kunnen komen. Moederconcern Geely bracht samen met Mercedes-Benz de Smart #1 uit die gebruik maakt van hetzelfde platform. Het SEA platform is een co-ontwikkeling met Geely, maar de EX30 was niet de eerste auto die op dit platform op de markt kwam. De EX30 wordt overigens in Zhangjiakou, China gebouwd en komt daarna per boot richting Europa.

Compacter (en goedkoper) dan de XC40

Autofabrikanten hebben het graag over segmenten, zodat je een beetje gevoel hebt waar je de auto moet positioneren. De EX30 is een B-segment SUV, dus denk aan de Audi Q2, de DS3 Crossback en dat soort auto’s. De EX30 is 4,22 meter lang, wat 20 centimeter korter is dan de XC40. In de breedte scheelt het maar 4 cm, maar de EX30 is wel 11 cm minder hoog. Uiteraard merk je dat in interieur en bagageruimte: de XC40 kan 419 liter verstouwen, de EX30 kan slechts 318 liter meenemen (waarvan 61 liter onder de vloer). Overigens is er voorin ook nog een kleine frunk met een inhoud van 19 liter.

Accu, range en laden Volvo EX30

Er komen twee accu varianten en in totaal op dit moment drie versies van de Volvo EX30. De kleinste accu vind je in de EX30 Single Motor RWD, deze lithium-ijzerfosfaat accu heeft een bescheiden capaciteit van 51 kWh. Daarmee haalt de Volvo EX30 in de WLTP-cyclus een range van 344 km, wat niet overhoudt. De snellaadsnelheid is op zich keurig, maar met 134 kW DC ook weer niet baanbrekend. Met de relatief kleine accu duurt laden van 10 naar 80% dan wel maar 26 minuten.

De EX30 Single Motor Extended Range lijkt een stuk interessanter. Deze heeft een accupakket gebaseerd op nickel mangaan kobalt met een capaciteit van 69 kWh. De opgegeven actieradius (WLTP) is 476 km en ook DC snelladen gaat met 153 kW iets rapper. De 10-80% laadtijd is nog steeds zo’n 26 minuten, maar daarmee kom je dan toch weer 100 km verder.

Onder winterse omstandigheden en op de snelweg blijft er vaak maar 3/5 van de WLTP-range aan praktijk actieradius over, voor de kleinste accu is dit dus net boven de 200 km. De EX30 Single Motor met 51 kWh is daarom geen aanrader als je geregeld wat verder op pad wil, ook omdat dit de enige versie zonder warmtepomp en zonder actieve aerodynamica. Tijdens de test van de Volvo EX30 konden we het nog niet verifieren, maar het zou best wel eens kunnen dat de versies met grote accu in de praktijk echt veel verder komen dan de basisversie.

De snelste Volvo ooit

Het is complete overkill in een B-segment SUV waar traditioneel vooral babyboomers in rondrijden, maar geinig is het natuurlijk wel. De derde versie is de EX30 Twin Motor Performance AWD die hetzelfde 69 kWh NMC accupakket heeft, maar dankzij twee motoren er 428pk/ 543 Nm uitpompt. De sprint naar de 100 doet de EX30 in 3.6s, dus ik ga de stoplichtsprint niet met je aan in mijn 911. Net op dat moment ben ik even iets op mijn radio aan doen, dan weet je dat vast.

De EX30 Single Motor en Single Motor Extended Range zijn overigens ook geen stakkers: beiden hebben ze de beschikking over 272pk/ 343 Nm op de achterwielen. De basisversie sprint er in 5,7s naar de 100, de zwaardere Extended Range is vreemd genoeg sneller en doet er 5.3s over. Voor alle versies (en alle andere moderne Volvo’s) geldt overigens dat de topsnelheid is begrensd op 180 km/u.

Om de cijferbrij compleet te maken: de EX30 versies mogen respectievelijk 1.000 kg, 1.400 kg en 1.600 kg trekken. Theoretisch kan je dus op pad met een caravan, maar in de praktijk is het niet echt comfortabel. We hebben ooit een test met een KIP caravan achter elektrische auto’s, het verbruik stijgt minimaal met 50%.

Snel maar niet sportief

Behalve de extra motor die de voorwielen aandrijft, zijn er geen upgrades uitgevoerd voor de EX30 Twin Motor Performance. Géén bodykit, géén andere wielen, géén ander onderstel of andere onderstelafstemming. Het weggedrag van de EX30 is vooral heel veilig en comfortabel. Uiteindelijk maak je daar het leeuwendeel van de klanten blij mee, dus zo gek is dat dan ook weer niet.

Toch had Volvo de EX30 Twin Motor Performance nog wel een sportiever sausje kunnen geven. Sterker nog: qua productmarketing is dat ook een goed idee. Sinds BMW hun modellen met dikkere motoren met M-Performance saus overgiet, verkopen ze ook beter. Maar goed; voor de Nederlandse markt is het ook weer niet zo spannend.

Op de bochtige wegen in de bergen boven Barcelona is het echt leuk sturen, dus ik had de mogelijkheid om de Volvo EX30 grondig te testen. Zodra je echter in de EX30 wat meer de grenzen opzoekt, springt de elektronica de bestuurder direct te hulp. Een toefje onderstuur neutraliseert de auto, als je daarna op het gas gaat krijg je hooguit wielspin (soms achter, soms voor), maar de EX30 volgt onverstoorbaar zijn koers. Het is veilig en de EX30 is snel, maar inspirerend is het niet echt.

De EX30 Twin Motor Performance kan één ding echt goed en dat is sprinten. Voor de rest is de Single Motor Extended Range een betere deal.

Interieur en ruimte

Het is een B-segment SUV en is duidelijk een maatje kleiner dan de XC40. Ondanks dat het qua breedte maar enkele centimeters scheelt, voelt de EX30 een stukje smaller. En dat is ondanks de slimmigheden die Volvo uithaalde in het interieur.

Voordat ik dat toelicht: Volvo heeft zichzelf ten doel gesteld om de CO2-uitstoot van de hele levenscyclus omlaag te brengen. Een hoop van de materialen is dus gerecycled, maar ze hebben de engineers ook uitgedaagd om andere oplossing te vinden.

Eén idee is de soundbar achtige oplossing: in de deuren zijn geen grote speakers meer te vinden, maar veel grotere deurvakken (waarvan ik me dan afvraag wat je erin gaat opslaan). Alles wat in het midden kan worden geplaatst, is ook gedaan. Er is dus maar één scherm, de raamschakelaars zitten in het midden en het dashboardkastje ook.

Het is een wat persoonlijke observatie, maar door de gebruikte materialen en weglaten van een aantal zaken, voelt het een beetje of Volvo ook duidelijk een missie had om kosten te besparen. Niet alles voelt even premium aan, maar dat is ook erg afhankelijk van welke interieuraankleding je kiest. In de EX30 die ik van Volvo meekreeg voor de test, zaten bijvoorbeeld delen die gemaakt zijn van vlas. Not my cup of tea, voor je gaat bestellen is het goed om te bekijken welke interieurstijlen Volvo aanbiedt voor de EX30.

Weinig knoppen, wel Google

Geheel volgens de laatste trends (en omdat het kosten bespaard) zijn veel knoppen achterwege gelaten. De spiegels stel je bijvoorbeeld in via de touchscreen en de knoppen op het stuur. Het scherm is 12.3 inch groot en staat rechtop. Dat formaat verzet de bakens niet, maar eerlijk is eerlijk, het is prima werkbaar. Volvo gebruikt al tijden Google Auto als basis voor hun infotaiment systemen, dus er is onder meer de Google Assistant en Google Maps voor navigatie. Standaard 5G connectiviteit en Wireless Apple Carplay maken het af.

Standaard krijgt iedere EX30 adaptieve cruise control, BLIS dodehoekwaarschuwing en een hele suite aan veiligheidssystemen om te voorkomen dat je met iets, iemand of een andere weggebruiker botste. Het blijft tenslotte wel een Volvo.

Concurrentie, prijs en conclusie Volvo EX30 test

Van de drie varianten is er maar één echt relevant. De EX30 Single Motor kost slechts 36.795 euro, maar met de beperkte range en ontbreken van warmtepomp is dat eigenlijk geen goede keuze. De EX30 Twin Motor Performance heeft een overkill aan vermogen, maar het is wel de enige versie met vierwielaandrijving. De prijs van 49.995 euro zonder dat de EX30 Twin Motor Performance wat sportiever oogt of rijdt, maakt het niet de beste deal.

De beste deal is namelijk de Volvo EX30 Single Motor Extended Range die er vanaf 41.495 euro is. Premium concurrentie in dit segment is er niet echt. De ingrediënten: Volvo, elektrisch, relatief betaalbaar en SUV zorgen ongetwijfeld voor een succesvol recept. De pre-orders lopen al aardig binnen en bij Volvo Nederland zetten ze de champagne niet alleen voor begin 2024 klaar. Eind 2024 hopen ze in de top 5 van best verkochte automerken te eindigen, waar ze nu op de tiende plek staan. Dat wordt iedere maand champagne dus.