Jullie vinden Tesla nog steeds leuker dan een Volvo EX30

De Volvo EX30 wint het nog steeds niet van de Tesla Model Y!

Je ziet ze steeds vaker in het Nederlandse straatbeeld verschijnen, de Volvo EX30. Maar de Zweedse-Chinees weet het nog steeds niet te winnen van populairste Amerikaanse crossover. Ook uit de BOVAG verkoopstatistieken van juni 2024 blijkt dat de Tesla het wint van de Zweed.

Tesla vs Volvo

Tesla verkocht in totaal 1.768 exemplaren van de Model Y afgelopen maand. Volvo wist 1.172 stuks te slijten van de EX30. De totaalverkopen van januari tot en met juni 2024? 5.285 voor de Volvo EX30 en 8.066 voor de Tesla. De Zweden moeten nog een serieuze inhaalslag maken in de tweede helft van 2024 om het van Tesla te kunnen winnen. Beide merken zijn ongetwijfeld niet bezig met deze lokale strijd, maar het is leuk om de verkoopcijfers een beetje spannend te maken nietwaar.

Top 10 best verkochte auto’s juni 2024

Dan gaan we kijken naar de best verkochte auto’s van juni 2024. In totaal werden 35.386 auto’s verkocht in deze maand. De top 10 best verkochte exemplaren staan hieronder. Wat valt op? Tesla is de koning van juni in ons land!

Tesla Model Y – 1.768 Tesla Model 3 – 1.664 Volvo EX30 – 1.172 Volvo XC40/EX40 – 701 Toyota Yaris Cross – 680 Peugeot 208 – 669 Toyota Aygo X – 658 Kia Picanto – 580 Ford Focus – 567 Hyundai Kona – 560

Top 10 best verkochte merken juni 2024

Nu we toch bezig zijn, dit zijn de best verkochte merken van juni 2024. Het volledige overzicht zie je hieronder.

Tesla – 3.471 Kia – 3.120 Volvo – 2.955 Toyota – 2.824 BMW – 2.264 Volkswagen – 1.848 Renault – 1.714 Peugeot – 1.710 Hyundai – 1.690 Mercedes – 1.540

