Complete warme hatchback (17.5K) – AB Advies

Een leuke complete warme hatchback als eerste auto. Wat zijn de opties en wat kost het?

Elke situatie is voor iedereen anders als het gaat om de eerste auto. In ‘onze’ tijd was het een kwestie van een hatchback scoren met de langst mogelijke APK voor een paar honderd euro. Maar situaties veranderen. We krijgen veel aanvragen van lezers die op zoek zijn naar hun eerste auto die aanzienlijk duurder mag zijn. Dat komt – zo denken wij – door het feit dat mensen vaak veel later een auto gaan aanschaffen. Neem Autobloglezer Henno, die is al 24 jaar en mag al jarenlang ’s lands wegen onveilig maken met zijn auto, maar nu pas gaat hij op zoek naar een eerste voiture. Of wij ‘m even willen helpen met die zoektocht.

Complete warme hatchback voor 17.500

Het budget is ongekend hoog, namelijk 17.500 euro. Normaal gesproken gaan we dan meteen kijken naar de dikste Maserati of Porsche in dat segment, maar Henno is niet op zijn achterhoofd gevallen. Hij zoekt een hatchback die niet al te groot, scheelt in MRB, onderhoud en verbruik. Hij zat zelf te kijken naar een compleet uitgeruste Peugeot 208 of Opel Corsa. Die zijn er te vinden met luxe uitrusting en kun je relatief eenvoudig naar 150 pk chippen.

Maar er is natuurlijk veel meer te krijgen voor dit geld. Daarom duiken wij eventjes dieper in de materie. Wat kun je krijgen en wat gaat het kosten.

Dit zijn de eisen van Henno voor een complete warme hatchback:

Huidige / vorige auto’s: Geen Koop / lease: Koop Budget: 15.000-17.500 Jaarkilometrage: 15.000-20.000 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Eerste auto Gezinssamenstelling: Alleen Voorkeursmerken / modellen: Oog gevallen op Corsa/208 No-go merken / modellen: Iets wat later onverkoopbaar is

Peugeot 208 GT PureTech 100

€ 19.950

2020

62.500 km

Wat is het?

Een hele verse Peugeot 208. Althans, qua kilometers. In principe geldt dat alles wat voor de 208 geldt, ook van toepassing is voor de Corsa. Zie het een beetje als Fabia en Polo. Ze rijden beide min of meer hetzelfde. De versies met 1.2 PureTech motor zijn prettige auto’s in de omgang. In het budget ga je een nieuwe type niet redden, als je een beetje power, uitrusting én een recent bouwjaar wenst. Een iets oudere GTI is op zich ook een leuk idee, maar een nieuwe GT met iets meer kilometers is ook een optie. De GT begint ongeveer bij 20 mille, maar is wel een erg leuk totaalpakket.

Hoe rijdt het?

Dikke prima voor wat het is. Bij Peugeot worden de auto’s per generatie lichtvoetiger. Dus de 207 was een zwaar beestje, de eerste 208 was een grote stap vooruit. De huidige 208 is nog lichter. Wel prettig is dat ‘ie ook ietsje ruimer is. Op het gebied van ‘NVH’ is het absoluut geen S-Klasse of iets dat in de buurt komt van het C-segment. De prestaties zijn op zich prima en je kan de blokken relatief eenvoudig chippen, maar doe dat niet. Ja, de turbo kan die 150 pk realiseren. Dat wil niet zeggen dat de rest van de aandrijflijn en auto er op berekend is. Ook is van 100 naar 150 pk een hele stap.

Kosten Peugeot 208

Verbruik: 1 op 16,42

Brandstofkosten: € 201

Gewicht: 1.065 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 44

Verzekering: € 130 (allrisk)

Kosten per maand: € 375

Onderhoudsprognose

Ja, die distributieriem is een dingetje. In elk geval om in de gaten te houden en om naar te vragen. Bij Kassa waren er honderden mensen met klachten. Houd wel in het achterhoofd dat er honderduizenden van deze motoren gebouwd gemaakt zijn en in Nederland zijn ze zeer populair. Veel garages, specialisten en waarschijnlijk de bakker kan er gewoon aan sleutelen. Het zijn bovengemiddeld lichte auto’s, dus qua remmen en banden valt het heel erg mee.

Afschrijvingsprognose

Die zal relatief meevallen. De 208 is namelijk een volwassen auto met de kosten van een veel kleinere auto, eigenlijk. Het zijn altijd vijfdeurs modellen, zoals de markt dat graag wil zien. En het is een hatchback, geen crossover. Vergeet niet dat de vierde, vijfde of zesde eigenaar niet zit te wachten op een stoer uiterlijk en hoge zitpositie. Die wil zo laag mogelijke kosten en dat heb je niet met een crossover. Complete vijfdeurs B-segment auto’s zijn altijd populair geweest en dat zal met deze niet anders zijn.

Volkswagen Up GTI (Typ AA)

€ 16.950

2021

95.000 km

Wat is het?

Het sportieve topmodel van de Volkswagen Up. Dat is op zich zelf al erg bijzonder, want de meeste merken slaan het A-segment over als het gaat om Hot Hatches. De Up GTI is niet heel erg lang in productie geweest, helaas. Daardoor is het tweedehands aanbod behoorlijk dun gezaaid. De Up GTI is gebaseerd op de Up 1.0 TSI. De motor heeft meer vermogen en koppel, waardoor de prestaties op een hoger plan liggen. Ook is de aankleding leuker met een GTI-grille, rode striping en diverse badges plus die leuke 15 inch lichtmetalen velgen. Dat doet Volkswagen toch altijd wel leuk.

Hoe rijdt het?

Leuk! De Up GTI lijkt qua recept wel wat op de Golf I GTI. Vanwege het vermogen en gewicht komt het bij elkaar in de buurt. Het rijdt helaas niet als een GTI. Het rijdt als een iets luxere, snellere en strakker Up 1.0 TSI, wat het ook is. Maar dat neemt niet weg dat het niet leuk is. Het is alleen niet te vergelijken met een klassieke Golf GTI. De Up heeft doodse besturing, bakken onderstuur, een turbogat, een niet uit te schakelen ESP en een motor die geen toeren wil maken. Dus het is meer een GT Up, als het ware. Het lage gewicht maakt ‘m wel erg wendbaar en ook wel prettig, je kan er uitstekend normaal mee rijden. Sterker nog, voor een A-segment auto rijdt het echt heel erg volwassen.

Kosten Volkswagen Up GTI

Verbruik: 1 op 16,64

Brandstofkosten: € 198

Gewicht: 967 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 36

Verzekering: € 120

Kosten per maand: 354

Onderhoudsprognose

Hier slaat de Up GTI terug, want deze auto is heel erg goedkoop om te rijden. Heel even dachten we dat de verzekering torenhoog zou zijn (want GTI), maar dat viel mee. Als je jong bent, is het raadzaam dit goed te verifiëren. Het verbruik is laag, dankzij het lage gewicht en mede dankzij die geringe massa is de motorrijtuigenbelasting ook heel erg laag. Als klap op de vuurpijl is het onderhoud ook goedkoop. Het is de duurste Up, maar dat valt nog steeds mee. Remmen, bandjes: het is allemaal lekker goedkoop.

Afschrijvingsprognose

Zoals gezegd zit dat wel snor. De Up GTI is een zeldzaam karretje. En ondanks dat je voor de helft van het geld een Up 1.0 TSI hebt en die vrij eenvoudig kunt kietelen, zoekt men gewoon naar de GTI. En logisch, want die is namelijk al ‘af’.

Kia Pro_Cee’d GT (JD)

€ 16.750

2015

70.000 km

Wat is het?

Een warme hatch. Heel erg heet is ‘ie niet. Ondanks dat 204 pk veel vermogen is, is het geen rechtstreekse Golf GTI-concurrent. Het is een snelle Ceed met een 1.6 T-GDI-motor, sportieve afstemming en rijke uitrusting. Bijkomend voordeel is dat de Proceed GT als zeer betrouwbaar staat aangeschreven, terwijl veel concurrenten toch wat serieuze aandachtspunten kunnen.

Hoe rijdt het?

Verrassend goed. Destijds waren reviewers er erg onder indruk van. Het totaalpakket is heel erg goed, namelijk. De combinatie tussen comfort door de week en fun in het weekend is gewoon goed gekozen. De motor is zoals gezegd prima op zijn taak berekend. Het is geen terug-getunede 2.0 maar een 1.6, dus er zit niet nog heel veel reserve in voor meer. Maar voor wat je wil gaan doen met de auto is het voldoende.

Kosten Kia Proceed GT

Verbruik: 1 op 11,11

Brandstofkosten: € 296

Gewicht: 1.259 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 60

Verzekering: € 140

Kosten per maand: € 496

Onderhoudsprognose

Het is een Kia, dus je hebt alleen beurtjes. Dat hoeft niet zo te zijn, uiteraard. Ook hier kan een hoop aan kapot, maar het valt behoorlijk mee qua aandachtspunten. Dit zijn gewoon goed doordachte, doorwrochte en uit-ontwikkelde automobielen. En ja, het mist de power van een Golf GTI of de branie van een Focus ST, maar de onderhoudskosten zijn een stuk lager. Dermate laag dat je soms voor het zelfde geld een Koreaanse C-segmenter rijdt in plaats van een Europese B-segmentauto.

Afschrijvingsprognose

Toevallig houdt ondergetekende de prijzen van deze Proceed in de gaten. Het is immers toch een erg leuk totaalpakket. Vlot, sportief, compleet uitgerust maar zeker niet over de top. De prijzen liggen nu nog redelijk hoog en gezien de geringe verkoopaantallen, zullen ze nooit voor dumpprijzen eruit gaan. Echter, qua restwaarde doet een Golf GTI het veel beter. Maar in principe heeft de eerste eigenaar de meest hinder van ondervonden. Sowieso, nette Aziatische auto’s schrijven minder hard af naarmate ze ouder worden.

Mini Cooper S (F56)

€ 16.800

2014

80.000 km

Wat is het?

Een Mini!! Als je luxe, fun, sportieve rijeigenschappen en een beetje uitrusting in één pakket wil hebben, dan kom je wel op deze auto uit. In dit geval kijken we specifiek naar de Mini Cooper S van de F56-generatie. Maak niet de fout door te kijken naar een gewone Mini Cooper met 1.5 bromtol of een Cooper R56 met een abonnement op de werkplaats.

Hoe rijdt het?

Vermakelijk, doch volwassen. Zeker voor een Mini. De F56 in in alles beter dan de R56 (zijn voorganger), maar is niet zozeer leuker. Sterker nog, in vergelijking met sommige andere getalenteerde Hot Hatches (zoals de Renault Clio R.S. en Ford Fiesta ST) is het niet eens de sportiefst rijdende. Die 2.0 B48-motor is een prettige unit: vermogen en koppel te over plus de nodige reserves voor meer. Je moet alleen wel uit kijken, de turbo kan meer leveren dan dat de zuigers aankunnen (net als bij de N20).

Kosten Mini Cooper S

Verbruik: 1 op 13,01

Brandstofkosten: € 253

Gewicht: 1.135 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 44

Verzekering: € 125

Kosten per maand: 422

Onderhoudsprognose

De Mini F56 is een stuk beter in elkaar geschroefd dan zijn voorganger. Dat uit zich in ietwat saaie rijeigenschappen, maar qua onderhoud is het een stuk beter, zeker als je ‘m standaard houdt. De grote kosten die je bij een R56 hebt (Koppeling, tweemassavliegwiel, klepseals, kettingen en ga zo maar door) zijn hier minder gevoelig. Desondanks is het geen Japanner en dient de auto wel tijdig zijn onderhoud te krijgen, uiteraard.

Afschrijvingsprognose

Hier ga je scoren met de Mini. Ze zijn namelijk altijd duur in vergelijking met soortgelijke auto’s uit dezelfde klasse. Zeker als je een compleet uitgevoerd exemplaar weet te bemachtigen. Nu zijn deze nooit echt goedkoop. Voor dit geld kun je prima een jonger non-premium hot hatch vinden, maar ook die zullen ietsje harder afschrijven. Dus zo’n Mini is een relatief veilige investering.

Conclusie zoektocht warme complete hatchback:

Koop nooit een auto die je niet snel genoeg vindt. Zie chiptuning meer als een manier om een leuke auto nog iets leuker te maken. En als je het doet, doe het bij een tuner die gespecialiseerd is in één merk of een paar merken en bekend is met de limieten van de auto. Dat gezegd hebbende, is de Mini misschien wel het leukste pakket als het gaat om kosten, afschrijving en fun. De Kia is ietsje volwassener, maar misschien wel fijn als je 20.000 km per jaar gaat rijden. Aan de andere kant, een grote auto kan altijd nog wanneer je je gaat voorplanten dus dit is het moment om een Up GTI te rijden.