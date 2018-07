Complot? Duitse bankiers adviseren Porsche 911 als investering

Het klinkt als een waardeloze grap, maar het klopt wel degelijk.

Vaderlandsliefde levert soms opmerkelijke kreten op, maar deze zijn niet altijd ongegrond. Als Duits persoon heb je immers een gigantische geschiedenis om met trots op terug te kijken. De automobiele geschiedenis, welteverstaan, want wanneer er gesproken wordt over beide wereldoorlogen, zal menig oosterbuur diep zijn schulp kruipen.

Enfin, ondertussen is er geen twijfel meer over mogelijk dat Duitse auto’s bij het grote welvarende publiek in de smaak vallen als investeringsobject. Oud of nieuw: als het geld oplevert, kun je erop rekenen dat er wild geboden wordt op Mercedessen en Porsches. Het is niet helemaal duidelijk of een groep bankiers aanvankelijk de boot heeft gemist, of dat ze het er extra dik op wil leggen, maar uit een recent advies van Südwestbank blijkt dat het aanschaffen van een klassieker flinke wist kan opleveren.

Ondanks dat de klassiekerbubbel ietwat aan het krimpen is, is het volgens Südwestbank nog altijd een slimme keuze flink geld te steken in peperdure, ouderwetse auto’s.

“For customers with more than 1 million euros in liquid assets, a classic car can be an attractive addition to their portfolio in terms of yield and value stability. After the financial crisis, requests for alternative investments such as art, wine or classic cars had risen sharply.”

De Südwestbank zette ooit de OTX Classic Car Index op, een lijst waarmee ze de waarde van Duitse auto’s (30 jaar of ouder) konden meten. De bank berekent de index m.b.v. een specialistenblad en bepaalt de waarde van auto’s aan de hand van de 20 meest waardevolle auto’s in de lijst.

De index laat zien dat het aanschaffen en in eigendom houden van een klassieke auto enorm veel geld op kan leveren. In de afgelopen 13 jaar viervoudigde de gemiddelde waarde van een Duitse oldtimer, terwijl de gemiddelde waarde van Duitse aandelen ‘slechts’ met 204 procent steeg. Individuele modellen, zoals de Porsche 911, maakten het helemaal bont. Sinds 2005 steeg de waarde van een 911 met liefst 683 procent. (Bron: Bloomberg)