Tesla breidt uit naar China voor enorme fabriek

Een overzeese expansie op zijn Muskisch.

We moeten het Elon Musk en zijn bedrijf nageven: er begint iets op gang te komen. De bereikbare Model 3 lijkt in 2018 en 2019 daadwerkelijk te verspreiden onder de “minder gefortuneerde” elektrische auto-kopers. Ondertussen een grotere fabriek bouwen kan echter ook geen kwaad, dus doet Elon dat. Hij maakte een akkoord met het bestuur van Shanghai, China, om een gigantische fabriek te bouwen in het land der productiemogelijkheden. De doelen zijn wederom ambitieus.

Musk plant namelijk dat er zo’n 500.000 auto’s per jaar van de Chinese productieband moeten rollen. De fabriek in Shanghai moet dan ook een “rivaal” worden voor de huidige Amerikaanse productieplant. Terwijl Musk al bijna een jaar probeert om uit te breiden naar China, is het nu beter dan ooit om er echt werk van te maken. Dit met dank aan de plannen van ome Trump.

Overigens wil Musk de Chinese fabriek voornamelijk gebruiken voor de “betaalbare” Model 3 en Model Y. Er is dus een kans dat de Model Y helemaal geen Amerikaanse grond te zien krijgt in zijn productieproces. Het zou betekenen dat China, waar Tesla het momenteel redelijk doet, een grote(re) afzetmarkt kan worden voor Tesla. Elektrische modellen beginnen steeds populairder te worden in China, getuige de vele projecten waar Chinese merken de laatste tijd mee op de proppen komen.