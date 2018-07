Huh? F1-fabrikanten willen hybride motoren tóch houden

Dat gaat zomaar niet.

Sinds de hybride motoren in 2014 hun intrede tot de Formule 1 hebben gedaan, kijkt menig liefhebber van ongeblazen motoren uit naar de veelbelovende motorenregels van 2021. Lange tijd werd gedacht dat de hybride motoren met de noorderzon zouden vertrekken, maar inmiddels zijn we hiervan lang niet meer zo overtuigd. De vier autofabrikanten die momenteel deelnemen aan het kampioenschap, hebben namelijk andere plannen, zo blijkt.

De nieuwe reglementen mikken vooral op het versimpelen van de motoren, zodat deze niet alleen goedkoper worden, maar tegelijkertijd ook betrouwbaarder. Het grootste beoogde verschil met de huidige motoren is het verdwijnen van de MGU-H. Daarnaast wordt er veelvuldig gesproken over het mogelijk terugkeren van V8-motoren, maar hierover is nog niets zeker. In het meest waarschijnlijke geval zien we een ‘overstap’ naar versimpelde V6-motoren met hybride techniek.

Althans, dit dachten we tot voor kort. Inmiddels hebben alle motorenleveranciers, Ferrari, Honda, Renault en Mercedes, laten weten dat zij het toch niet zien zitten. Sterker nog, ze verzetten zich tegen het idee dat er nu wéér een verandering moet komen, waaronder alleen zij te lijden hebben.

Hoewel we graag een terugkeer van V8-motoren zouden zien, of zelfs versimpelde V6-motoren zouden verwelkomen, klinken de argumenten van de autofabrikanten om de huidige motoren te behouden verbazingwekkend logisch. Dit heeft vooral te maken met de mate waarin de Formule 1 hoopt nieuwe constructeurs toe te zien treden.

In de afgelopen jaren hebben o.a. Porsche (klik HIER voor méér!) en Aston Martin laten weten dat ze interesse hebben in het leveren van motoren aan de Formule 1, maar niet onder de huidige regelementen. Het is dan ook heel makkelijk voor de Formule 1 om de regels te kneden totdat nieuwe fabrikanten misschien toe willen treden, maar zolang het niet zwart op wit staat, dupeert het alleen de huidige teams. Zij moeten in het geval van een verandering van de regels immers wéér meer geld investeren om hun motoren aan te passen en klaar te stomen voor de nieuwe regelgeving.

Tegenover Autosport liet Renault-baas Cyril Abiteboul nog weten “[that] we should always give priority to stability“. Deze mening wordt duidelijk gedeeld met andere hoge heren in de paddock. Onder andere Christian Horner (Red Bull) en Toto Wolff (Mercedes) zijn het in zekere zin eens met het oordeel. Laatsgenoemde liet bijvoorbeeld het volgende vallen:

“[…] if somebody would commit to come into F1 in the way that all four of us [Mercedes, Ferrari, Renault, Honda] have committed ourselves, go through the lows and highs, the expenses and investment that it needs, then let’s discuss engine regulations. But if nobody’s inside, it’s an academic discussion.”

Duidelijk woorden van de tafelvernietiger. Horner bevindt zich in een lastigere positie, daar hij zelf technisch gezien niet toebehoort aan een volwaardige constructeur. Red Bull heeft de afgelopen jaren immers gebruik gemaakt van Renault-motoren, maar waagt nu, net als dochterteam Toro Rosso, de overstap naar Honda. Hiermee hebben ze de mening iets moeten bijstellen, want Honda wil namelijk helemaal niet van de MGU-H af. Desalniettemin houdt Horner het bij een politiek correcte, duidelijke stelling.

“Ultimately the governing body and the commercial rights holder have got to do what they believe is right for the sport,” said Horner. It doesn’t look like there’s anybody new coming in, so really it’s down to the FIA and Liberty to decide, what do they want?”

Begrijp jij de overtuiging van de constructeurs, of vind jij dat ze niet zo moeten zeuren en simpelweg de portemonnee moeten trekken?