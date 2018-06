Koop deze originele Porsche 959 en herleef Parijs-Dakar

Let wel: het gaat alleen als je een flinke tas met geld bij je hebt.

Heel het jaar lift iedereen al mee met de zeventigste verjaardag van Porsche sportauto’s. In dit geval is het RM Sotheby’s dat in oktober een speciale veiling organiseert. Het spreekt voor zich dat er talloze schitterende bolides te vinden zullen zijn op de ‘Porsche 70th Anniversary auction‘, maar één van de absolute hoogtepunten vinden we in de 959 Parijs-Dakar rallyauto uit 1985.

Wie zijn autosportgeschiedenis op orde heeft, weet dat dit het eerste jaar is dat Porsche de 959 inzette tijdens de slopende, 14.000 kilometer lange rally. Hoewel, het jaar daarvoor, in 1984, had Porsche een reeks van 911 naar 959 omgebouwde rally-prototypes ingezet. Dit gebeurde op aandringen van Jacky Ickx. De Belg ambieerde echter een Dakar-zege met een échte Porsche 959. Zo geschiedde, de ingenieurs bleven gedurende het jaar een drietal auto’s ontwikkelen en het volgende jaar konden deze ingezet worden.

Hoewel de Porsche 959 dat eerste jaar geen succes kenden en de auto’s één voor één sneuvelden, bleven ze de bolides doorontwikkelen en kwamen ze in 1986 vele malen sterker terug. René Metge was de eerste die zijn 959 over de streep verplaatste. Daarmee scoorde de Fransman de laatste van zijn drie Parijs-Dakar-overwinningen. Achter Metge kwam Jack Ickx over de streep, om zo een Porsche 1-2 te claimen. Laat de Porsche 959 die we hier voor ons hebben nu nét het exemplaar van de drievoudig winnaar René Metge zijn.

De desbetreffende Porsche 959 ‘Paris-Dakar’ mag dan ooit door René Metge zijn bestuurd, dit is bepaald niet het enige karakteristiek dat de auto speciaal maakt. De 959 in kwestie is er namelijk één van slechts zes gebouwde exemplaren. Van die zes bestaande auto’s, zijn er twee à drie daadwerkelijk in privébezit. Daarnaast is het de eerste die onderworpen wordt aan een openbare veiling.

In tegenstelling tot het gebruikelijke vermoeden, ligt de twin-turbo zescilinder van de straatversie niet in de Parijs-Dakar-versie van de 959. In plaats gaven de Porsche-ingenieurs de rallyauto de ongeblazen 3,2-liter zespitter uit de Carrera. De vering, het plaatwerk en het vierwielaandrijvingsysteem van de straatversie vonden hun weg in aangepaste vorm naar de rallyauto.

RM Sotheby’s verwacht dat de Porsche 959 Paris-Dakar maximaal 3,4 miljoen dollar op gaat leveren.