Polestar stelt verwachtingen weer naar beneden bij

And the hits keep on coming. Ook Polestar heeft moeite het geplande aantal auto’s te verkopen.

De EV verkoop wil maar niet echt vlotten. Ook Polestar, de elektrische divisie van Geely/Volvo slaagt er maar met moeite in om Polestars aan de man te brengen. Er is weliswaar groei in afzet, maar lang niet de verwachte groei. En dat baart natuurlijk zorgen voor de stakeholders van het merk.

Polestar kennen we allemaal van de Polestar 1, maar vooral ook de Polestar 2 in Nederland. De 1 was een bloedmooie reïncarnatie van de Volvo P1800 van The Saint. Je weet wel, die ene keer dat de Zweden uit de band sprongen en een mooie coupé maakten. Nu stoten we wellicht fans van de 740 Bertone coupé tegen de borst. Maar goed zij zijn waarschijnlijk met een rally in Scandinavië bezig, dus dat durven we wel aan. De nieuwe coupé die Polestar op de kaart zette als apart merk was heel fraai, maar ook een moeilijke auto. De aandrijflijn was zijn tijd eigenlijk een beetje voor, maar daarom ook snel verouderd en niet zo ‘emotioneel’ als het design beloofde.

De Polestar 2 was veel meer een voorbode van waar het merk Polestar echt voor staat: alternatieven voor Tesla op de markt brengen. Dat lukte in Nederland vrij aardig. Klanten zagen een elektrische ‘Volvo’ met Öhlins dempers voor relatief weinig (zeker in de bijtelling) wel zitten. Ook al was het dan een Chinees in vermomming…

Inmiddels zitten de Polestar 3 (SUV) en Polestar 4 (semi-hoge crossover) dicht tegen marktintroductie aan. Maar de afzet van Polestar 2’s valt tegen. Het merk had in mei nog voorzien dit jaar 80.000 auto’s af te zetten. Afgelopen maand werd dat bijgesteld naar 60.000 tot 70.000 auto’s. En nu is het doel 60.000 auto’s. Dat is amper meer dan Maserati deed in haar beste jaar.

Het is wel in lijn met wat we de afgelopen tijd gezien hebben. De vraag naar EV’s stijgt nog wel, maar lang niet zo hard als verwacht dan wel gehoopt. Dit speelt in Nederland, maar dus ook globaal. Koop jij wel zo snel mogelijk een EV? En overweeg je dan ook een Polestar 4 (die eind dit jaar nog wordt gelanceerd)? Laat het weten, in de comments!