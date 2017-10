De fittie tussen Tesla en Consumer Reports gaat dóór

Reeds na het testen van de Model S botert het niet echt tussen de twee bedrijven, maar de Model 3 gooit een nieuwe lading olie op het vuur.

Musk’s gelikte PR apparaat draait weer op volle toeren, ditmaal met een beetje dank aan Consumer Reports. De consumentenorganisatie bestempelde de betrouwbaarheid van de verse Model 3 als “average” en dat schoot in het verkeerde keelgat bij de EV-bouwer in Palo Alto. Tesla pareerde door te stellen dat CR nog helemaal niet met de nieuwe EV heeft gereden en dat de organisatie geen benul heeft van hoe de Model 3 technisch in elkaar zit.

Consumer Reports geeft dergelijke adviezen zodat voor de consument inzichtelijk wordt hoe groot de kans op panne is met net geïntroduceerd model. De adviezen zijn gebaseerd op een berg data die door fabrikanten en consumenten kan worden beïnvloed. CR benadrukt echter dat “average” een heel aardige beoordeling is voor een nieuwe auto en dat het zeker geen negatieve conclusie is. Zo was de Model S de eerste auto die een “above average” beoordeling kreeg bij de introductie. De test met de Model S verliep echter minder rooskleurig.

Je kunt er in elk geval je klok op gelijk zetten dat de daadwerkelijke test van CR met de Model 3 stof zal doen opwaaien, maar dan moet eerst wel de productie op gang komen. Tesla heeft de nodige problemen bij het assembleren van de EV, meer daarover lees je HIER.