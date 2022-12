Consumentenbond sleept VW voor rechter

De Polo Bluemotion bleek gewoon een vieze auto te zijn, terwijl VW ‘m als ‘schoon’ in de folder aanprees. De consumentenbond sleept VW voor het gerecht.

Heel veel Nederlandser dan de Volkswagen Polo Bluemotion gaat het niet worden. Dat is een keurige Polo die middels een gecastreerde driecilinder bromtol tot welhaast onmogelijke verbruikscijfers in staat moest zijn. Eh, ja.

Dat ging een beetje mis. Auto’s als de Fiat Punto, Ford Fiesta en Citroen DS3 konden met een veel fijnere viercilinder dezelfde waarden halen als de Polo. Dat niet alleen, die konden het ook ‘in het echt’, voor de Polo had Volkswagen speciale sjoemelsoftware.

Consumentenbond sleept VW voor gerecht

Woensdag is er een rechtszaak bij de rechtbank in Groningen. Dan zullen Stichting Volkswagen Group Diesel Efficiency (ja, zo heten ze) én de consumentenbond Volkswagen aanklagen. Zij vinden namelijk dat Volkswagen een schadevergoeding moet betalen.

Klanten kochten namelijk in 2011 de Polo’s vanwege hun milieuvriendelijke karakter. Mede daardoor hoefde je ook geen wegenbelasting te betalen en was de bijtelling slechts 7 procent. Het zorgde ervoor dat heel Nederland in een Polo Bluemotion reed. De perfecte auto voor naast je Mitsubishi Outlander PHEV.

Enfin, mensen kochten de auto dus vanwege de verkeerde redenen. De Polo BlueMotion bleek zelfs behoorlijk slecht voor het milieu te zijn middels de sjoemelsoftware. Daarmee is de klant om de tuin geleid. Daarom sleept de consumentenbond VW voor het gerecht, samen met de VGDES.

Volgens de VGDES (anders moeten we telkens Stichting Volkswagen Group Diesel Efficiency typen) moet de vergoeding de aanschafwaarde min de restwaarde zijn. Dus 17.290 euro minus de 2 mille de auto in de handel nog waard is. Dus een totaal van 15.290 euro.

Gaat er ook iets gebeuren?

Of dat ook gaat gebeuren is nog maar de vraag, maar de Consumentenbond en de VGDES (dat is dus die Stichting Volkswagen Group Diesel Efficiency-club) willen dat de rechter Volkswagen niet weg laat komen met dit soort praktijken. In de VS werden VW TDI-klanten (ruimschoots gecompenseerd. In Nederland kreeg je een software update waardoor de Polo BlueMotion nóg trager werd.

Volkswagen zelf is er natuurlijk niet al te happig op. Vorig jaar ging had Stichting Car Claim met succes een vergoeding afgedwongen van VW, maar de Duitsers gingen in beroep.

Volgens Volkswagen hebben de eigenaren van Volkswagens met sjoemelsoftware geen financiële schade ondervonden. Dat laatste is overigens discutabel. Sinds dat dieselgate-schandaal zijn diesels enorm uit de gratie geraakt en bijkans onverkoopbaar gebleken.

Via: Algemeen Dagblad