Witte Polo GTI occasion kost meer dan nieuwprijs

Deze strakke witte Polo GTI ziet er niet alleen uit als een nieuwe, hij kost ook bijna net zoveel als een nieuwe.

Het autolandschap is een beetje een vreemde tegenwoordig. Dankzij het chiptekort komen er te weinig nieuwe auto’s op de markt. De auto’s die wel op de markt komen, zijn heel erg duur. Daardoor denken meer mensen: “ah, dan neem ik wel een jong gebruikte”.

Maar ja, omdat er te weinig nieuwe auto’s verkocht worden, komen er te weinig jong gebruikte auto’s bij. Dit heeft als resultaat dat jonge occasions ook zeer duur zijn. Toevallig moesten we eventjes aan de VW Polo GTI denken. Tegenwoordig betaal je 37.995 euro voor zo’n auto.

Witte Polo GTI occasion

Nu is de Polo GTI een bijzondere leuke auto. Zeker omdat Volkswagen de dikke 2.0 motor erin heeft gelepeld. Het zijn prima allrounders voor als je een auto hebt die alles moet doen. Natuurlijk, de Fiesta ST is net een tandje scherper, maar als totaalpakket klopt zo’n Polo GTI van panoramadak tot ventieldop.

Maar ja, dan zit je wel met de prijs. Dus gaan we occasion-shoppen en we komen toevallig deze witte Polo GTI tegen. Het is een exemplaar uit 2018, een van de eerste exemplaren dus. Zoals je kunt zien is de auto ietsje verlaagd en lijken de wielen ietsje verder naar buiten te staan. Waarschijnlijk het resultaat van de montage van een setje spacers. Sinds 2018 is er 23.499 km mee gereden. Dus in principe is dit zo’n ‘bijna nieuwe’.

Prijs

Dat zien we ook terug in de prijs. Die bedraagt namelijk 30.950 euro. Op een auto die nieuw 29.995 euro koste! Natuurlijk is de 29.995 euro een basisprijs en heeft deze witte Polo GTI de nodige opties aan boord. Maar geen fabrieksgarantie die je in 2018 wel had.

Er is ook geen kenteken aanwezig, dus vermoedelijk betreft het ook een import-auto. De prijs van 30.950 euro is ook nog eens een zogenaamde meeneemprijs. Voor een nieuwe APK, kleine beurt en ‘50% brandstofvulling’ dien je 1.000 euro extra te betalen.

Nu kunnen we de verkopende partij het niet eens kwalijk nemen. Die volgt gewoon de markt natuurlijk. Er is niets mis mee om zo mogelijk te verdienen op een tweedehands auto. Daarbij is de verkoper ook nog zo vriendelijk om deze BTW-auto te adverteren met de prijs inclusief BTW. De advertentie van de witte Polo GTI kun je hier bekijken!

