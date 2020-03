Consumentenbond stelt het grote Volkswagen een ultimatum

De Consumentenbond gaat middels een heus ultimatum vol Braboneger op Volkswagen: gewoon betalen…met je Mars!

Als we het afgelopen decennium nog eens moesten samenvatten in een aantal autoverhalen, dan zou zeker ook Volkswagen Dieselgate aan de orde komen. Het betrappen van Volkswagen op het gesjoemel met software paste helemaal in het tijdsbeeld. Voor milieugekkies was het dubbel smullen. Na het schandaal wordt diesel bij het grote publiek officieel gezien als moord. Daarbij zijn grote concerns nu de gebeten hond die we moeten wantrouwen. Het hele gedoe leverde Volkswagen een miljardenboete op in Amerika. Juxtapositioneer dat met het succes van Tesla en je hebt het autoverhaal van de afgelopen tien jaar wel zo’n beetje verteld.

Vergoeding in Duitsland

Onlangs werd bekend dat jaren na dato ook Duitse sjoemel-Volkswagen kopers financieel gecompenseerd gaan worden. Duitsland steekt natuurlijk niet zo’n heftig mes in Volkswagens flank als Amerika. Daar moest VAG zo’n dertig miljard bloeden. Onze oosterburen mogen samen 830 miljoen tegemoet zien van Volkswagen. Maar ja, wij Nederlanders, die moesten weer eens op een houtje bijten.

Ergernis

Dit tot ergernis van de Consumentenbond, die samen met de Volkswagen Group Diesel Efficiency Stichting (VGDES) al jaren strijd voor compensatie voor landgenoten. Aangemoedigd door de situatie in Duitsland, acht de Consumentenbond de tijd nu ook in ons land rijp voor gratis geld:

Na jaren van ontkenning en vertraging door Volkswagen is het nu klaar. We roepen we het concern dan ook op om nu snel met ons in gesprek te gaan en tot een eerlijke, collectieve compensatieregeling te komen.

Ultimatum

Dat in gesprek gaan moet dan gebeuren binnen twee weken. De Consumentenbond heeft Volkswagen namelijk een heus ultimatum gesteld. Als Volkswagen niet inbindt, dan euhm…Ja…Dan werpt de bond Herbert Diess een boze blik toe. Of dan maken ze een apart magazine voor de Volkswagen Board waarin ze hele slechte bedden adviseren.

Image-Credit: getuneerde Golf diesel via autojunk