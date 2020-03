Max Verstappen gooit nóg meer schaduw op Lewis Hamilton

De zon klimt hoger, de schaduwen worden korter. Toch vindt Max Verstappen een manier om extra schaduw op Lewis Hamilton te gooien.

Jaja, over een weekje is het misschien zo ver. Als COVID-19 zich een beetje koest houdt, krijgen we dan eindelijk weer eens een F1 race voorgeschoteld. Het heeft al veel te lang geduurd. De korte wintertests werden het verhaal van een DAS en een roze Mercedes, maar nu willen we weleens weten hoe de krachtsverhoudingen er écht voorstaan.

Velen denken dat het seizoen kan uitmonden in een epische strijd tussen Mercedes en Red Bull Racing. Specifieker zou dat dan tevens een duel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton moeten worden. Fans smullen bij de gedachte dat de twee beste coureurs van het veld samen gaan uitmaken wie dit jaar de titel pakt. Wat wij daarover denken, dat weet je overigens al. Het zou ons verbazen als Mercedes niet weer gewoon dominant is. Dat is jammer, want het zou ook betekenen dat Max’ nieuwste plaagstootje richting Lewis voorlopig de laatste inzending is in de woordenstrijd tussen de twee scheurneuzen.

Eerst maar even een beknopte bloemlezing van wat er vooraf ging in GTST Max versus Lewis. Het begon allemaal al een beetje vorig jaar in Mexico, toen Lil’ Lewis insinueerde dat Max een brokkenmaker is. Een weekje later leek de kerfuffle alweer voorbij toen de twee de vredespijp rookten in het rookwaar-vriendelijke Austin, Texas. Maar niets was minder waar! Voorafgaand aan dit seizoen liet Max bij Auntie Beeb optekenen dat Lewis wel goed is, maar geen god is. Hamilton reageerde daar weer smalend op door deze uitlating te betitelen als ‘zwak‘. Snerend zei hij daarbij ook nog dat niet Verstappen, maar Bottas zijn grootste rivaal voor de titel is.

Bewust of niet heeft Verstappen dat laatste nu weer keihard tegen Hamilton gebruikt. Bij Reuters vertelt Max:

De enige tegenstand die hij heeft gekregen in de voorbije jaren was die van zijn teamgenoot. Over het algemeen was zijn auto te dominant om echt iets tegen te kunnen beginnen. Hij heeft het een beetje te makkelijk gehad doordat niemand hem echt uit kon dagen.

Oooooooh snap. Shots fired. Waarvan akte?