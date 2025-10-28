Controversiële zwarte streep weggehaald op 12cilindri!

Maar niet door Ferrari!

Waar de standaard 12Cilindri bij zijn introductie gemengde reacties opriep vanwege die opvallende zwarte band over de neus, laat Novitec zien dat minder soms meer is. De tuner haalt het zwarte gedeelte weg, wat door sommige liefhebbers als een verbetering zal worden gezien.

Ferrari zit aan een soort Kool-Aid van retro vibes. Alles verwijst maar naar het verleden, ook al ziet het er niet altijd even fraai uit in combinatie met de moderne designtaal. Bij de 12Cilindri was de zwarte band over de motorkap, een knipoog naar de Daytona, al vanaf het begin een discussiepunt. Die is nu dus weggehaald door Novitec.

Het resultaat is minder schreeuwerig dan je misschien zou verwachten van deze tuner. Waar Ferrari’s eigen ontwerp al behoorlijk uitgesproken is, kiest Novitec voor een strakkere, meer samenhangende look. Novitec en subtiliteit. Wie had gedacht dat dit ooit in één zin zou samenkomen.

Novitec voorziet de 12cilindri van koolstofvezel onderdelen die niet alleen voor de sier zijn, maar daadwerkelijk moeten bijdragen aan de aerodynamica. Ja, dat laatste ga je natuurlijk niet merken in de echte wereld. Een nieuwe lipspoiler vooraan en een achterspoiler zorgen voor meer downforce aan beide uiteinden.

De kenmerkende luchtuitlaten op de motorkap en de panelen vóór de voorruit zijn eveneens uitgevoerd in zichtbaar carbon. Ook de spiegels, dorpels en diffuser zijn beschikbaar in datzelfde lichtgewicht materiaal.

Geen Novitec-project zonder bijzondere velgen, en ook dit keer is de samenwerking met het Amerikaanse Vossen voortgezet. De 12Cilindri krijgt gesmede NF11-velgen, 21 inch voor en 22 inch achter. De vijf dubbele spaken lopen helemaal door tot aan de rand, wat het optische effect van een nog grotere diameter geeft.

Onder die velgen zitten banden van 275/35 ZR21 aan de voorkant en 325/30 ZR22 achteraan. Genoeg rubber om het 800 pk sterke V12-geweld aan te kunnen. Novitec monteert ook andere veren, waarmee de Ferrari 30 millimeter dichter bij het asfalt ligt. Dat doet de GT goed! Een verlaging oog altijd lekker.

Wat natuurlijk ook niet kan ontbreken is een uitlaatsysteem. Deze is er in verschillende varianten, allemaal met actief gestuurde kleppen om het volume aan te passen. De topversie is gemaakt van Inconel, hittebestendige materiaal dat je steeds vaker binnen de high-end markt ziet. Titanium is zo 2018. En voor wie het écht exclusief wil: de uitlaatpijpen kunnen zelfs worden afgewerkt met 999-fijn goud. Omdat het kan.

De Novitec Ferrari 12cilindri zonder zwarte bril. Beter of niet?