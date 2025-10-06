Dit kost de eerste Ferrari 12Cilindri op Marktplaats!

Er staat nu al een 12Cilindri op Marktplaats.

De Ferrari 12Cilindri voelt nog hartstikke vers. Dat is ‘ie ook, maar toch is het alweer anderhalf jaar geleden dat deze auto werd geïntroduceerd. We zijn nu al op het punt dat het eerste exemplaar wordt aangeboden op Marktplaats.

Waar de 812 een logische evolutie was van de F12, gooide Ferrari het met 12Cilindri over een hele andere boeg. Niet iedereen was meteen enthousiast, maar het is wel een uniek en modern design. Wat ondergetekende betreft hebben de designers gewoon puik werk afgeleverd. Al gaat er natuurlijk niks boven een F12.

Qua techniek heeft Ferrari geen rigoureuze beslissingen gemaakt, godzijdank. De 12Cilindri heeft gewoon een atmosferische V12, en verder niks. Om te zorgen dat er geen enkele twijfel bestaat over het aantal cilinders heeft Ferrari de auto 12Cilindri genoemd.

De V12 stuurt maar liefst 830 pk naar de achterwielen. Dat is een bescheiden stijging van 30 pk ten opzichte van de 812, maar eigenlijk zou deze auto eerder gebaat zijn bij mínder vermogen. Ja, dat lees je goed. 800+ pk op de achterwielen is eigenlijk gewoon teveel van het goede. Dat blijkt wel uit het feit dat er met enige regelmaat een 812 crasht. En vorige maand was er ook al een 12Cilindri die zijn Waterloo vond op de Autobahn.

Uiteraard heeft deze 12Cilindri op Marktplaats nog niet veel kilometers op de teller. Dat zijn er welgeteld 3.100. Wat moet zoiets kosten? Op Marktplaats wordt er €649.995 voor gevraagd. We zien geen kenteken, dus de exacte nieuwprijs weten we niet. Om een idee te geven: de negen 12Cilindri’s die nu op kenteken staan kosten tussen de zes en de acht ton.

Voor het geld wat deze auto kost kun je dus ook zelf een nieuw exemplaar samenstellen, maar ja, zie er maar eens tussen te komen. Met deze 12Cilindri kun je zo wegrijden. Dus eigenlijk valt de prijs ons nog mee.