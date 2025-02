Baas van de lente met deze youngtimer voor 20 mille

We gaan het gewoon al even over de lente hebben met deze Mercedes-Benz SL 500 op Marktplaats.

Dit weekend en vandaag ook weer worden we gezegend met de zon. Dat felle bolletje in de lucht hebben we gemist in de afgelopen maanden. Met deze gezonde dosis vitamine D in onze mik gaan we alvast voorsorteren op de lente.

Om het er nu al over te hebben kun je namelijk nog even sparen. Voor bijvoorbeeld zo’n kekke Mercedes-Benz SL die we vonden op Marktplaats. Geen AMG, maar wel een achtcilinder. Want bij dit type auto wil je toch een ronkende motor onder de kap hebben. Het maakt het cruisen net wat aangenamer én het past bij de prestige van de Mercedes SL.

Deze youngtimer is alleen gebruikt op de mooie dagen. De 22 jaar oude Mercedes-Benz SL 500 op Marktplaats heeft slechts 79.200 kilometer gelopen. Dat is niet veel gezien de leeftijd van het ding. De kilometerstand is terug te zien als je kijkt naar de staat van de auto. Keurig, geen versleten stoelen. Geen geleefd interieur. Het is dat het er allemaal hopeloos ouderwets uitziet, want het lijkt wel nieuw.

Dat interieur vergeet je meteen zodra je de auto start. Open het dak en laat de V8 het werk doen. Het slagvolume van vijf liter staat anno 2025 niet in verhouding tot het vermogen van 306 pk en 450 Nm aan koppel. Deze Mercedes-Benz SL 500 op Marktplaats komt nog uit de tijd dat de modelbenaming overeenkwam met de cilinderinhoud van de motor. Heurlijk!

Het is nu begin februari. De lente is niet heel ver weg meer, maar nog ver weg genoeg om je een tijdje te laten sparen voor een auto zoals deze. Word jij straks de baas van de lente met deze youngtimer op de stoep?