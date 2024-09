Stellantis komt met de perfecte McDrive-accessoire

Zoek jij nou een auto die perfect is om je McDonald’s in te verorberen? Even bij Stellantis aankloppen dan.

Het gebruiken van de McDrive, of überhaupt eten bij McDonald’s, heeft iets ‘ondergeschikts’ voor sommige mensen. Geef toe, ook jij doet het wel eens. Waar eet je het dan op? Dat kán in de auto. Of je het wil, is een tweede. Je burger moet dan op schoot, want je hebt nergens een handige plek om hem neer te zetten. En dan maar hopen dat je mosterd eraf druipt in het bakje en niet op je broek of nog erger: in je stoel.

Klaptafeltjes

Oké, bovenstaand scenario is niet dagelijkse kost, maar er komt alsnog een oplossing om het leven voor McDonald’s-in-de-auto-eters makkelijker te maken. Stellantis patenteert namelijk klaptafeltjes voor in de auto. Die ken je van luxueuze auto’s als Maybachs waar de achterpassagiers een tafeltje hebben voor hun laptop of koffie, dus wat dat betreft heeft Stellantis niet het wiel opnieuw uitgevonden.

Stellantis patenteert dan ook dit systeem specifiek voor de voorstoelen. Zoals we het zien zijn de tafeltjes ofwel je armsteunen, ofwel een uitklapbaar tafeltje. Nou hoopt Stellantis natuurlijk niet dat je er tijdens het rijden een laptop op zet, maar voor stilstaan heeft het wellicht voordelen. Met in je achterhoofd houdende dat tot rust komen terwijl je EV aan het bij laden is een relevante ontwikkeling is, heeft het voordelen. Of dus een mooie plek hebben waar je burger of McNuggets op kunnen staan.

Uiteraard kan het in de toekomst ook handig uitkomen wanneer auto’s autonoom mogen rijden, dan kan jij lekker je mails beantwoorden vanuit de bestuurdersstoel. Of en wanneer het systeem de markt haalt is natuurlijk nog niet bekend. (via USPTO)

Foto-credit: een Maserati bij de McDonald’s, via @joop015 op Autoblog Spots.