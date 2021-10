Nieuwe Integra 240 Turbo is de perfecte occasion

Maar de kans is klein dat jouw kinderen met de nieuwe Integra 240 Turbo kunnen gaan rondrijden over 15 jaar.

Af en toe vragen wij ons weleens af op de redactie: waar moet de jeugd over 10 tot 15 jaar in gaan rijden? In principe in de gebruikte auto’s die te koop staan, uiteraard. Dat betekent dat dus dat er straks een horde verse rijbewijshouders zich moet zien te vermaken met kleine crossovertjes. Dat zijn immers de auto’s die de ouderen destijds nieuw hebben gekocht.

Nu hoeft dat op zich geen probleem te zijn. Echter, nog niet zo lang geleden reden de ouderen gewoon keurige Honda’s. Civics, Accords, Preludes, Concerto’s en Integra’s. Het mooie was dat de oudere mensen er blij mee waren, maar dat de jongeren er later ook wel raad mee wisten.

Nieuwe Integra 240 Turbo

Daar moesten we ineens aan denken bij het zien van de nieuwe Honda Integra. Zoals bekend is Honda druk bezig om de nieuwe Integra op de markt te brengen. Het was vroeger een sportievere, luxere premium-versie, boven de Civic gepositioneerd. Er komt een nieuwe Acura Integra die deze rol moet vervullen. De Integra die je hier op de foto’s kunt aanschouwen, is de Chinese versie. Deze wordt gebouwd door Dongfeng-Honda in het inmiddels beruchte Wuhan.

Toevallig lekten er wat foto’s een tijdje geleden. Daarop was te zien dat de Chinese Integra in feite een soort Honda Civic Sedan is met een afwijkende neus en bips. Let altijd goed op als een fabrikant ervoor kiest om de auto in zeer opvallende kleuren te introduceren. Dat betekent vaak dat het een vrij saaie auto is. Dat is hier eigenlijk ook het geval.

Verwarrende naam

Dat wil niet zeggen dat de nieuwe Integra Turbo 240 een lelijke auto is, integendeel. Met de trend om van alles een overgestileerde hoog-op-de-poten auto te maken, is een keurige sedan heel verfrissend.

De nieuwe Integra Turbo 240 heeft een nogal verwarrende naam. Er zit een turbocompressor op (in tegenstelling tot de Porsche Tayacan Turbo), dus op zich ‘mag’ het. Dat ‘240’ slaat niet op de cilinderinhoud of het vermogen, maar het koppel. Naast 240 Nm levert de 1.5 turbo viercilinder 180 pk die via een handbak op de voorwielen wordt afgeleverd.

Deze nieuwe Integra Turbo 240 en de Acura Integra zullen overigens beide niet naar Europa komen, waarschijnlijk. Dan zijn we dus alsnog benieuwd welke tuningsplannen men heeft met een 15 jaar oude Honda HR-V met trekhaak.