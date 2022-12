Coolste occasion van de dag is een smoezelige Honda

Een smoezelige Honda vol met schades die tonnen gaat opleveren, dat moet wel de coolste occasion van de dag zijn!

De grootste tip voor als je een occasion wil verkopen op bijvoorbeeld Marktplaats: zorg dat alles in ieder geval verzorgd eruit ziet. Je auto hoeft niet in concoursstaat te zijn, maar een wasbeurt, het aanstippen van kleine schades en goede foto’s waarin de auto goed tot zijn recht komt, doen echt goed werk. Soms kan het echt extra biedingen opleveren om gewoon een nette advertentie neer te zetten, ook al zitten er wat kleine schades en smoezeligheden op je auto.

Smoezelige Honda occasion

Die tips heeft de motorsport-tak van Honda even over het hoofd gezien. Zij bieden namelijk een occasion aan die lijkt alsof ‘ie wel even gewassen had mogen worden. En van het merk zelf verwacht je eigenlijk ook dat lelijke krassen en butsen even gefixt worden. Toch staat de teller al op een aardig bedrag. Wat voor soort auto praat een nogal smoezelig uiterlijk goed?

Acura ARX-05 DPi

Nou, zo’n eentje. HPD (Honda Performance Development) zelf biedt namelijk een écht gebruikte racewagen aan. Het gaat om de Acura ARX-05 DPi, waar de fans van de Amerikaanse IMSA-serie natuurlijk gelijk weten waar dit om gaat. DPi staat voor Daytona Prototype en is de topklasse voor de Amerikaanse lange-afstandsserie. Honda heeft hun voor de VS relevante luxemerk Acura gebruikt als imagoboostend merk voor deze DPi-racer.

Zoals vele Daytona Prototype-auto’s is de basis een Oreca 07, een raceauto van het Franse Oreca dus. De motor komt wel van Honda en is een 3.5 liter grote V6 met twee turbo’s. De auto levert volgens regelgeving zo’n 600 pk. Er wordt flink mee gereden, want naast de spectaculaire 24 uur van Daytona en 12 uur van Sebring telt een IMSA-seizoen ook nog een tiental andere races. Er staat zo’n 11.000 mijl (17.700 km) op de teller, maar volgens HPD is om de 3.500 mijl (5.600 km) de motor vervangen.

Gebruikt

17.700 km tot het gaatje rijden op hoge snelheid eist zijn tol op zo’n auto, vandaar dat deze heftige Honda occasion dus met de nodige schades en oneffenheden komt. Maar dat voegt juist karakter toe aan een auto als deze. De auto is trouwens gebruikt voor het team Wayne Taylor Racing als auto nummer 10. Coureurs Filipe Albuquerque en Ricky Taylor wisten vier keer als eerste over de streep te komen met de Acura ARX-05 en een tweede plek te bemachtigen in zowel het klassement als de 24 uur van Daytona. Op de zijkant staat ook nog de naam Brendon Hartley, die je wellicht kunt kennen als ex-Toro Rosso-coureur. Dat terwijl Hartley maar één race heeft meegereden.

Kopen

Kortom: een auto die het verdient om er een beetje smoezelig uit te zien, want deze Honda c.q. Acura occasion is een gaaf hebbeding. Want ja, je kunt hem kopen! HPD zelf biedt hem aan op Bring A Trailer en iedereen mag meebieden. Wel kan je een straatlegale status vergeten en moet je nu al meer dan 175.000 dollar meenemen. Een gave mogelijkheid om een stukje keihard racegeschiedenis te bezitten is het wel.