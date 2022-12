iPhone redt levens na auto-ongeluk, voor het eerst

Voor het eerst doet een officiële instantie er melding van dat een iPhone levens heeft gered na een auto-ongeluk.

Voor de techfanaten onder ons was 2022 het jaar van de iPhone 14. Zoals elk jaar presenteerde Apple dit jaar hun nieuwe line-up aan smartphones met als highlight natuurlijk de iPhone 14 Pro. Die zit weer vol met nieuwe snufjes, de meeste leunen echter nog wel een beetje tegen gimmick aan. Een feature die bepaald geen gimmick is: de Emergency SOS.

iPhone Emergency SOS

Om het even simpel uit te leggen: het doemscenario ‘noodsituatie en je hebt geen bereik’ wordt opgelost met Emergency SOS op je iPhone. Normaliter gaat een noodoproep via je normale bereik, maar soms zit je zo ver van de normale wereld af dat je geen bereik hebt. Emergency SOS zorgt ervoor dat je iPhone bereik maakt met een satelliet en die stuurt je locatie door naar een officiële instantie.

Levens gered na auto-ongeluk dankzij iPhone

Om dit nieuws toch even naar auto’s te linken: na een auto-ongeluk in de VS is het eerste officiële geval van een reddingsactie dankzij deze iPhone feature, in ieder geval de eerste die we te horen kregen. Een tweetal mensen reed ten noorden van Los Angeles over een nogal verlaten bergweggetje en stortte na een ongeluk de diepte in. Geen bereik en normaliter ben je dan ten dode opgeschreven. Dankzij de iPhone feature kon de bestuurder van de auto aangeven dat ze een auto-ongeluk hadden gehad en flink in de penarie zaten. Die melding kwam linea recta bij het reddingsteam van de regio terecht, die middels een helikopter het tweetal opspoorden en redden.

Deputies, Fire Notified of Vehicle Over the Side Via iPhone Emergency Satellite Service



This afternoon at approximately 1:55 PM, @CVLASD received a call from the Apple emergency satellite service. The informant and another victim had been involved in a single vehicle accident pic.twitter.com/tFWGMU5h3V — Montrose Search & Rescue Team (Ca.) (@MontroseSAR) December 14, 2022

Het is een nachtmerrie, in een auto-ongeluk belanden in een afgelegen gebied, dus dit was een mooie praktijktest om te zien dat een iPhone dan dus je leven kan redden. Gecombineerd met het feit dat een iPhone nu zelf ook meekijkt of je een ongeluk hebt gehad wel een veilige gedachte.