En jij dacht dat de decibelboete in Rotterdam fors was

Te veel herrie maken met je auto en vervolgens een zogenaamde decibelboete incasseren, niet alleen in Rotterdam zijn ze er druk mee.

Gebeurde het vroeger nog met échte raceauto’s, dat er wat geknetter en een vlam uit de uitlaat kwam. Tegenwoordig vliegen het aantal auto’s met pops and bangs je om de uren. Door een simpele aanpassing bij een chiptuner kan zelfs je Mercedes A180 desgewenst knetteren uit de uitlaat bij gas los. Daardoor, maar ook door toename van hard optrekkende auto’s in stedelijk gebied, is er door lokale overheden een hekel ontstaan aan voertuigen die meer geluid produceren dan gemiddeld.

Decibelboete

In Rotterdam heb je speciale microfoons die de decibellen van een auto bijhouden. Bij te veel geluid kun je een boete van 430 euro op de deurmat verwachten. Maar daar zijn we zeker niet uniek in. Ook in de Verenigde Staten zie je per staat steeds strengere maatregelen. De staat New York heeft onlangs de meest strenge wet tot nu toe aangenomen. Althans, de boete die erop staat.

Maakt je uitlaatsysteem onnodig geluid, dan mag een agent een boete van maar liefst 1.000 dollar uitschrijven. De enorme decibelboete is onderdeel van het nieuwe SLEEP wetsontwerp. SLEEP is dan weer een afkorting voor Stop Loud and Excessive Exhaust Pollution. Goed bedacht hoor.

Omgerekend komt dat neer op 865 euro. Een dikke verdubbeling in vergelijking met de boete in Nederland. Mocht je ooit op de bon geslingerd worden in Rotterdam voor deze overtreding. Weet dan dat er vast iemand in New York is die het dubbele heeft moeten betalen. Als troost. (via Road and Track)